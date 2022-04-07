فحوى اجتماع بافل جلال طالباني وقادة الاطار التنسيقي في بغداد

استقبل السيد بافل جلال طالباني والوفد المرافق له، قادة الإطار التنسيقي في منزل الرئيس مام جلال في بغداد.

وجرى، خلال الاجتماع، بحث مبادرة الإطار التنسيقي التي قدمت كمخرج للانسداد السياسي الذي تمر به العملية السياسية في العراق.

وشدد الجانبان، خلال الاجتماع، على ضرورة صياغة المبادرة بشكل تعالج الاشكاليات القائمة عن طريق الحوار والتفاهم الوطني المشترك بين القوى والأطراف السياسية، وبما تخدم المطالب المشروعة للمواطنين، من أجل بناء مستقبل آمن ومستقر.

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