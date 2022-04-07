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قبل مواجهة البحرين.. منتخبنا للصالات يتأهل لنهائيات آسيا

قبل مواجهة البحرين.. منتخبنا للصالات يتأهل لنهائيات آسيا

ضمن منتخبنا الوطني لكرة للصالات التأهل الى نهائيات آسيا قبل مواجهة البحرين اليوم الخميس.
وحصل العراقُ على إحدى بطاقتي التأهُل بعد خسارةِ الإمارات مع البحرين، ليستفيدَ العراق من هذه النتيجةِ ليضمن تواجده في الكويت التي ستضيّفُ تصفياتَ نهائيات آسيا في شهر أيلول المقبل.
ويواجهُ مُنتخبنا الوطني لكرةِ الصالات في الساعةِ الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم الخميس نظيرهُ البحريني في ثاني مبارياته ضمن التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا التي تضيفها قاعةُ مجمع زايد الرياضي بمدينةِ الفجيرة الإماراتية، ويسعى العراق للظفرِ بالنقاطِ الثلاث وصَدارة المجموعة بعد فوزه على الامارات.
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