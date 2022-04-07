قرية البو نافع تواجه عقاباً جماعياً بسبب مزارع

عشرة أيام مضت على قطع المياه عن أكثر من 8 آلاف مواطن يسكنون قرية (البو نافع) إحدى القرى الريفية في ناحية النيل شمالي بابل، كرد فعل من قبل مديرية الموارد المائية في المحافظة، على قيام أحد المزارعين بفتح بوابة جدول بابل باتجاه مزرعته من دون موافقة رسمية.

المزارع نعمة مسير أكد لـ(المدى) أن “مديرية الموارد المائية مارست عملية عقاب جماعي لأهالي القرية التي تتغذى من نهر الشاخة، بعد أن قامت بردم النهر لمسافة 50 مترا، الأمر الذي أثر سلبا على عموم المزارع في تلك القرية، والتي تقدر مساحتها بـ 5 آلاف دونم”.

وأشار ميسر، إلى أن “التجاوز حصل من قبل شخص واحد، ولم تكن القرية على علم بالموضوع. وكان على مديرية الموارد التحقق من الموضوع ومحاسبة المتجاوز فقط، من دون ممارسة العقاب الجماعي الذي أضر إلى حد كبير بمزروعاتنا”.

وتحوي منطقة (البونافع) التي قطعت عنها المياه على مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالحنطة والشعير، إضافة إلى بساتين الحمضيات والزيتون والنخيل وبعض محاصيل الخضر الصيفية التي تأثرت نتيجة قطع المياه عنها.

من جهته، أكد المزارع خير الله السلطاني لـ(المدى) أن “أهالي القرية أوفدوا مجموعة منهم لمقابلة مدير الموارد المائية والحديث معه بشأن الموضوع، إلا أن الأخير أصر على الإبقاء على قطع المياه بحجة أن الأهالي يتحملون مسؤولية ذلك التجاوز”.

وتفتقر قرية البونافع والقرى المحيطة بها إلى وجود مجمعات للمياه الصالحة الشرب، ما دفع الأهالي إلى الاعتماد على مياه النهر في شتى الاستخدامات المنزلية، لذا فإن عملية قطع المياه عنهم، أضرت بتلك العائلات إلى الحد الذي دفعتها إلى جلب المياه من المناطق المجاورة باستخدام الخزانات البلاستيكية وتوفيرها للاستخدامات المنزلية.

من جهته، أكد مدير الموارد المائية في بابل فالح السعدي إلى (المدى) أن “المديرية نفذت الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين التي ينص عليها القانون، خاصة وأن هناك نظام (مراشنة) معتمد في عموم المحافظة، لتوزيع الحصص المائية على المناطق الزراعية”.

ولفت السعدي إلى أن “ما قام به أحد سكنة قرية البونافع من رفع إحدى بوابات جدول بابل وتحويل جزء كبير من مياهه إلى نهر الشاخة، يعد تجاوزا على الحصص المائية، وأن السماح بذلك يضر بالمناطق التي تلي القرية”.

وأضاف السعدي أن “المديرية رفعت دعوى قضائية على المتجاوزين وهي في طور التحقيق لمعرفة هوية الفاعل”.

وتعاني محافظة بابل من أزمة في مياه الزراعة، بعد خفض حصصها المائية إلى النصف تقريبا، وهو ما تسبب أيضا بتقليص المساحات الزراعية إلى 50%، ما دفع العديد من المزارعين إلى التجاوز على كميات المياه التي تصل إلى الأنهر والجداول الفرعية في عموم المناطق الزراعية، خاصة وأن الكثير من المزارعين يعتمدون على الزراعة كمصدر عيش وحيد.

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