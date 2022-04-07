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مرجع ديني ينفي تعرضه لمحاولة اغتيال في النجف

نفى مكتب المرجع الديني محمد اليعقوبي، اليوم الخميس، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض المكتب الى إنفجار قنبلة صوتية ونحو ذلك.

وقال المكتب في بيان  انه “ينفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض المكتب الى إنفجار قنبلة صوتية ونحو ذلك”، داعياً جميع وسائل الإعلام الى “تجنب نشر الأخبار قبل التثبت من مصداقيتها”.

وشدد مكتب اليعقوبي على “رفضه القاطع بشأن توجيه الأخبار لخدمة اغراضٍ معينة أو إثارة خلافات بين الأخوة المؤمنين فإنها خدمة مجانية للأعداء”.

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