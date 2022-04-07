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مكافحة الفساد تقضي بحبس محافظ نينوى الأسبق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية،  الاثنين، عن صدور قرار حكم حضوري يقضي بالحبس بحق محافظ نينوى الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
وذكر بيان للهيئة : إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم، أشارت إلى إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما يقضي بإدانة محافظ نينوى الأسبق، لارتكابه مخالفة عمدية لواجبات الوظيفة، تمثلت بقيامه بإعادة فتح إحدى القنوات الفضائية؛ لغرض الترويج والدعاية لأعماله الشخصية، خلافا للقانون”.
وأشار البيان إلى أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم، فقررت الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
وبين أنه “سبق للهيئة أن أعلنت عن قيامها بتأليف فريق تحقيقي عالي المستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تم سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق. فيما ضبطت عددا من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة”، مشيرة إلى أن المبالغ التي تم ضبط أولياتها تتجاوز الـ76 مليار دينار عراقي”.

 

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