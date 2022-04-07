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مناورات سياسية.. تحليل لمهلة الصدر: تجاوز المدة الدستورية سيؤدي لموقف قضائي لن يرضي أحداً

اكد المحلل السياسي علي البيدر، اليوم الخميس، ان التيار الصدري لن يذهب الى خيار المعارضة وما يقوم به هو مناورات سياسية.

وقال البيدر في تصريح  إن “ما يقوم به زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من منح مهلة للاطار التنسيقي هو مناورة سياسية للعودة بقوة وبمحفزات جديدة بعد ان تفشل الأطراف السياسية بتشكيل الحكومة”.

واضاف، ان “التيار الصدري قد يستقطب جهات معينة سواء من المستقلين او بعض اعضاء الإطار التنسيقي لكي يمكن ان يشكل ثلثي أعضاء البرلمان بالاشتراك مع حلفائه الاستراتيجيين”.

وتابع البيدر، انه “بعد تحاوز المدة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية سيكون للمحكمة الاتحادية موقفاً لا ترضاه الكثير من الأطراف السياسية قد يكون الزام جميع الأطراف اما باعادة صياغة المرحلة بسيناريو مختلف عبر اجراء انتخابات جديدة او حتى باجبار الجميع على التواجد في البرلمان واكمال التوقيتات الدستورية”.

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