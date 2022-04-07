نائب يكشف هدف مطلب “الإطار” ويعلق على التدخل الإيراني

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الأربعاء، عن هدف مطلب الإطار التنسيقي بتشكيل الكتلة الأكبر، فيما اشار الى أن التدخل الإيراني في العراق هو إيجابي.



وقال الحمامي خلال حديثه لبرنامج “عشرين” الذي تبثه السومرية الفضائية، إن “هناك سوء فهم ولا يوجد تمسك بالسلطة من قبل المالكي”، معتبراً أن “مطلب الإطار التنسيقي تشكيل الكتلة الأكبر مطلب دستوري وقانوني للحفاظ على استحقاق المكون الشيعي”.

وأعرب الحمامي عن اعتقاده أن “الحكومة إذا كان فيها التيار الصدري تكون قوية”، مشدداً بالقول “لدينا مخاوف على حقوق المكون”.