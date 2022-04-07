نرفع التعليق بعد التسوية مع الدفاع.. هيئة الاعلام تعلق بشأن إيقاف برنامج “مع ملا طلال”

علقت هيئة الاعلام والاتصالات مجددا، الثلاثاء، حول إيقاف برنامج مع ملا طلال، مبينة ان التعليق يرفع بعد تسوية الامر مع وزارة الدفاع

وقال رئيس الجهاز التنفيذي في الهيئة علي حسين المؤيد في حديث ان “قرار الهيئة يقضي بتعليق برنامج ( مع ملا طلال ) الذي تبثه قناة UTV وليس إيقافه”

وأضاف ان “امر التعليق جاء بناء على شكوى من وزارة الدفاع بعد بث القناة لبرنامج تمت الاساءة فيه للقوات الامنية سيما الجيش العراقي”، مشيرا الى ان “الاشعار جاء من الدفاع فيه عدة عناوين اولهم الارباك الذي تسبب داخل قواتنا اضافة الى التحريض والاساءة للجيش”

وأفاد المؤيد ان “قانون الهيئة يلزمنا بالتعاطي الجاد عند الاساءة للقوات الامنية وورود شكوى من الجهة صاحبة العلاقة وهذا ماجرى حول حيثيات التعليق”، مبينا…..