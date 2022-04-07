وزير النفط: نستورد البنزين المحسن بـ1500 دينار ونبيعه للمواطن بـ650

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار ان البنزين المحسن يتم استيراده بسعر 1500 دينار ويتم بيعه إلى المواطن بسعر 650 ديناراً.

وجاء هذا الكلام من قبل الوزير لتحديد أسباب أزمة الوقود في بعض المحافظات بالقول: “نبيع الوقود للمواطنين بأقل من سعره العالمي بثلثين”.

ولا تعتزم وزارة النفط “رفع أسعار الوقود لأن الطبقات الفقيرة ستضرر”، حسب الوزير الذي لفت الى أن هناك “مستهلكين يشترون زيت الغاز بالسعر التجاري وينافسون المواطن على شراء المنتوج بالسعر المدعوم”.

واكد انه “لا توجد وسيلة للسيطرة على بيع زيت الغاز إلا بزيادة أسعار المنتوجات النفطية”، مضيفا ان “البنزين المحسن يتم استيراده بسعر 1500 دينار ويتم بيعه إلى المواطن بسعر 650 ديناراً”.

وتخسر وزارة النفط مليارات الدولارات عبر الدعم الذي يذهب إلى المواطن بسعر منخفض الكلفة، حسب عبدالجبار الذي أشار الى أن سياسة وزارة النفط مبنية على دعم المواطن المشتري النهائي.

واعلنت وزارة النفط عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي قبل يومين.

وبلغت مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (100) مليون (563) الفا و(999) برميلاً، بايرادات بلغت (11,07) مليار دولار، اذ يعد اعلى ايراد مالي تحقق منذ عام 1972 ، حسب الوزارة.

واعتمدت هذه التسعيرة على معدل سعر للبرميل الواحد بلغ اكثر من (110,090 ) دولارات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط