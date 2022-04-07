وزيـر الصناعـة والمعـادن يُناقـش خِـلال حضـوره جلسـة مجلـس الـوزراء الأوضـاع العامـة ومُستجـدات الأزمـة الإقتصاديـة وتأثيراتهـا علـى العـراق

– حضـرَ وزير الصناعة والمعادن السيد : منهـل عزيـز الخبـاز الجلسة الإعتيادية الثالثة عشر لمجلس الوزراء المُنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفـى الكاظمـي وحضور السادة الـوزراء .

وبيـن المكتب الإعلامي للوزارة أن رئيس مجلس الوزراء وجه جميع الوزارات بالعمل بوتيرة عالية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمُواطنين في شهر رمضان المُبارك كما وجه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوفير مُتطلبات الطاقة الكهربائية للمُواطنين خِلال أشهُر الصيف القادمة ولاسيما وزارات الصناعة والنفط والمالية والموارد المائية والتأكيد على وزارة الكهرباء ببذل أقصى الجهود من أجل زيادة الإنتاج والقيام بأعمال الصيانة لتلافي أي أزمة مُحتملة للكهرباء كذلك توجيه الوزارات الأمنية بحماية أبراج الطاقة الكهربائية والتصدي للأعمال التخريبية ومُلاحقة الجماعات الإرهابية والتخريبية التي تحاول إستهداف أبراج الطاقة بهدف إرباك الوضع وزعزعة الإستقرار ، مُضيفاً بأن الجلسة شَهِدَت إستعراض الأوضاع العامة في البِلاد وآخر تطورات الأزمة الإقتصادية العالمية وتأثيراتها على العراق ومُتابعة تنفيذ الإجراءات التي أتخذتها الحكومة بهذا الشأن للتخفيف من حدة الأزمـة .

وأشـار المكتب الإعلامي إلى أنه جرى خِلال الجلسة تقديم تقرير مُفصل عن الإجراءات الصحية المُتعلقة بالسيطرة على جائحة كورونا والإنخفاض الحاصل بعدد الإصابات وجهود تأمين العلاجات واللُقاحات بعموم المؤسسات الصحية ومُناقشة الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بشأنها ، مؤكداً أن الوزارة ماضية وبكُل عزيمة وإصرار على تطبيق خُططها وبرامجها الهادفة لإحياء القطاع الصناعي ورفُع شعار صُنع في العـراق .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط