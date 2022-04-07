وصفة لمزيد من الموت والدمار

ألون بن مئير

إن موجة قتل 11 إسرائيليًا على يد إرهابيين فلسطينيين لا تفعل شيئًا سوى إلحاق أضرار جسيمة بقضية الفلسطينيين وتعميق الكراهية وانعدام الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ، وتجعل احتمال إيجاد حل لصراعهم بعيدًا عن أي وقت مضى.

لا توجد كلمات تعبّر بشكل مناسب عن إدانتي لموجة قتل الإسرائيليين الأبرياء على أيدي إرهابيين فلسطينيين. من المؤكد أن الغضب الإسرائيلي مبرّر في خضم مثل هذا الدم البارد وما يبدو أنه قتل مع سبق الإصرار. إن عمليات القتل الوحشية هذه لن تؤدي إلا إلى تعميق الهوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ، على الرغم من أن مرتكبي هذه الأعمال المشينة لا يمثلون سوى أقلية صغيرة من الفلسطينيين.

في يوم الثلاثاء ، 22 مارس / آذار ، قُتل أربعة إسرائيليين خلال هجوم دهس / طعن في بئر السبع من قبل بدوي إسرائيلي. في يوم الأحد ، 27 آذار / مارس ، قُتل ضابطا شرطة برصاص اثنين من عرب إسرائيل يعتقد أنهما من أنصار داعش. وبعد ذلك بيومين ، يوم الثلاثاء ، 29 آذار / مارس ، قُتل خمسة أشخاص ، بينهم مواطنان أوكرانيان ، في إطلاق نار في بني براك نفذه فلسطيني من الضفة الغربية. ويوم الخميس ، 31 مارس ، قُتل إسرائيلي طعنًا غير قاتل في حافلة ، بينما قُتل ثلاثة فلسطينيين في حادث منفصل برصاص القوات الإسرائيلية في جنين خلال غارة.

المشكلة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية والقادة الفلسطينيون اليوم هي كيفية احتواء العنف ومنع المزيد من قتل الأبرياء على أيدي أي من الجانبين.

من المؤكد أن دعوة العديد من الإسرائيليين للانتقام واخذ الثأر ليست هي الحل ، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تصعيد العنف وتسبب المزيد من القتلى الأبرياء من كلا الجانبين. كما أن دعوة رئيس الوزراء بينيت لمالكي الأسلحة الإسرائيليين المرخصين لجعلها جاهزة ومحشوة بالرصاص لتحييد و / أو قتل أي مهاجم فلسطيني محتمل. هناك الكثير من الإسرائيليين الذين يسعدهم الضغط على الزناد وقد يقتلون بالخطأ أحد المارة الإسرائيليين أو فلسطينيًا بريئًا غير متورط في أي عمل عنيف. كما أن حماس لا تطالب بالانتقام من الإسرائيليين لمقتلهم ثلاثة فلسطينيين في جنين ، وهي وصفة أخرى لتزايد العنف الذي قد يخرج عن السيطرة.

أخيرًا ، سيبرر هذا العديد من المستوطنين الإسرائيليين الذين يشعرون بأنهم أكثر عرضة للخطر بسبب العنف المتفشي الاستمرار لقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية.

و ما يضيف المزيد من الزيت على النار هو أنه عند مناقشة رد الشرطة والجيش على العدد المتزايد من الهجمات الإرهابية في البلاد ، أشار بينيت إلى أنه “حتى الآن ، نفذت قواتنا أكثر من 200 عملية تحقيق أو اعتقال. وقد تم بالفعل تحديد منزل الإرهابي في يعبد على خريطة للهدم ونعمل على هدمه في أقرب وقت ممكن من أجل خلق قوة ردع”.

يبدو أن ما يتجاهله بينيت هو حقيقة أن هدم المنازل لم يخدم قط كرادع فعال ضد مثل هذه الأعمال. في الواقع ، هي تغذي فقط التطرف الفلسطيني.

لماذا وإلى متى سيستمر العداء الإسرائيلي – الفلسطيني قبل أن يقبل الطرفان الحقيقة المطلقة بأن تعايشهما ليس اختيارياً ، وأن السلام الإسرائيلي – الفلسطيني وحده هو الذي سيضع حداً لعمليات القتل العبثية على الجانبين؟

للأسف ، يستغل العديد من الفلسطينيين المتطرفين أي مناسبة للتحريض على العنف ضد الإسرائيليين ، على الرغم من أنهم يعرفون جيدًا أن الإجراءات الانتقامية الإسرائيلية ستكون قاسية ومكلفة. وعلى نفس المنوال ، يبدو أن عددًا كبيرًا من الإسرائيليين يتجاهلون تمامًا ما يعيشه الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي والهجمات الحمقاء التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين العاديين والمسالمين.

وبقدر ما تقلل الغالبية العظمى من الإسرائيليين أهمية الإحتلال أو تتجاهله ، كما لو كانت الضفة الغربية امتدادًا طبيعيًا لإسرائيل ، وبعد 55 عامًا من الاحتلال عندما يبدأ العجز ولا يوجد شيء يخسره الفلسطينيون ، فلا ينبغي أن يفاجئ أحد أن الفلسطينيين قد ينهضون لتصحيح ما يعتبرونه ظلمًا تاريخيًا.

ومع ذلك ، على الرغم من الشعور بالغضب الذي يكتنف كل إسرائيلي يهودي أو فلسطيني مسالم ومهتم ، ينبغي أن تكون هذه الأحداث المأساوية حافزًا لتفكير جديد. يجب على القادة الإسرائيليين والفلسطينيين معًا إدانة أي عمل من أعمال العنف من قبل أي من الجانبين والبدء بجدية في معالجة العلاقة طويلة الأمد بينهما.

يجب أن يبدأ الحل طويل الأمد بتهدئة الأجواء المشوشة في الضفة الغربية والقمع اليومي الذي يشعر به الفلسطينيون بلا نهاية تلوح في الأفق ، بينما يجب على الفلسطينيين المعتدلين والمتطرفين أن يتقبلوا حق إسرائيل في الوجود.

من المؤكد أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يتم حله من تلقاء نفسه أو بالتمني من أي من الجانبين ، وبالتأكيد ليس بتجاهل حقيقة وجوده ، حتى في فترات الهدوء. في الواقع ، يستمر الاستياء المتبادل والكراهية وانعدام الثقة في الغليان تحت السطح ، مما يفسح المجال لأعمال عنف عفوية ، غالبًا دون أي استفزاز.

أصبح هذا الوضع المحزن متأصلاً في نفسية كلا الشعبين وموجة القتل في الأسبوعين الماضيين والردود الإسرائيلية الانتقامية تعزز هذه العقلية فقط.

يجب على كل من الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يسعون إلى حل سلمي أن ترتفع أصواتهم بشكل صاخب ومتزايد ويشدّدون باستمرار على الحاجة إلى إنهاء الصراع ، حتى في أوقات الهدوء حيث لا يبدو أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ أي إجراء للحفاظ على علاقة ودية.

إذا أرادت حكومة بينيت والسلطة الفلسطينية وضع حدّ لهذه الموجة من العنف ، فعليهما أن يلتمسوا شعوبهم ويوجهوا أجهزتهم الأمنية لضرورة بذل كل ما في وسعها لمنع المزيد من العنف، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع ويؤدي إلى المزيد من الموت والرهبة لما قد يأتي.

سيكون من المأساوي أنه بدلاً من الاحتفال بالأعياد اليهودية والإسلامية والمسيحية وإظهار الصداقة والأخوة ، ينتهي بنا الأمر بالحزن على المزيد من الوفيات الناجمة عن هذا العنف المروع الذي لم يكن ينبغي أن يحدث وبالتأكيد أن يستمر بلا هوادة.

إذا أرادوا ذلك فقط ، فسيظل بإمكان الإسرائيليين والفلسطينيين من جميع الأديان الاحتفال بأعيادهم والإدراك معًا من جديد أنه ليصبحوا جديرين بالعيش في الأرض المقدسة ، فإنه يتعين عليهم عدم تدنيسها بالعنف الوحشي وإراقة الدماء.

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