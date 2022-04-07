بسم الله الرحمن الرحيم

9 نيسان (تحرير للاحرار..احتلال للعبيد)..(خربه العبيد..واستثمره الفاسدين)..(ولم يلزم احد امريكا لاعمار العراق)

1. لو العراق اليوم ناهض وعمران فيه.. لما قال اكثر من يعتبرون 9 نيسان من العرب الشيعة..(احتلال) بل لاكدوا على انه (تحرير).. ولكن الوضع المخزي بالعراق بعد 2003.. جعل الكثيريين من الذين اعتبروا سقوط صدام تحرير اول الامر.. يعتبروه بعد سنوات (احتلال)..

2. (بالعراق لا يوجد مقاييس لتحديد المواقف والاوصاف) فمثلا

3. لا يمكن اعتبار من استفاد من اسقاط صدام على يد امريكا (يعتبره تحرير).. ومن (خسر ولم يكسب شيء اعتبره احتلال).. بل نجد (من استفادوا من اسقاط صدام.. وتسلموا الحكم والاموال يعتبرون امريكا احتلال).. وتحديدا نقصد من (الشيعة).. لان (الاكراد اعتبروا اسقاط صدام تحرير وعمروا ارضهم.. والسنة العرب خسروا حكمهم فاعتبروه احتلال.. وهذا شيء طبيعي).. ولكن المقاييس بائسة وغير طبيعية عندما نصل للشيعة.. اذا ما اردنا تطبيق المنطقية.. علما (العملاء والخونة اعتبروه احتلال.. كذلك القطيع والعبيد اعتبروه احتلال.. والعقلاء اعتبروه لا هذا ولا ذاك لا احتلال ولا تحرير.. كحال اليابانيين والالمان بنظرتهم لامريكا بعد الحرب العالمية الثانية.. اما من اعتبره تحرير هم من اعتبروا سقوط صدام تحرير بحد ذاته)..

4. الانتهازية والوصولية الذين ركبوا الموجة السائدة بالسلطة..

فاعتبروا عمليات اسقاط صدام 2003 (احتلال) ليسايرون (الاحزاب والتنظيمات والمليشيات والتيارات) التي انخرطوا فيها.. وندرك ذلك.. بان الصينيين مثلا شيوعيتهم ونظامهم ضد الراسمالية بالصميم

5. من يلوم امريكا على ما جرى بالعراق.. يعاني مشكلة حقيقية.. (بمستوى النظر)..

فالفيل مستوى النظر لديه.. يختلف عن مستوى النظر (للنملة).. فاذا الفيل داس على النمل والعقارب والارانب وغيرها من الحيونات الصغيرة.. عندما يتحرك ويمشي.. لا يلام .. كذلك الامبراطوريات والدول الكبرى بالتاريخ (كالبابلية والاشورية والعثمانية والاموية والعباسية والبريطانية .. الخ) لا تلام عندما تتوسع او تتحرك او تجتاح او تتخذ مواقف..ولكن يلام من المستويات النظر لديهم اقل مستوى لانهم لا يدركون كيف يتحركون بين محركات الدول الكبرى.. وكيف يتجنبون الكوارث وكيف يضمنون شر تلك الدول الاقوى بالعالم.. ولم يدركون كيف يستثمرون القوى الكبرى لمصالحهم.. فاليابانيين والالمان بعد الحرب العالمية الثانية ادركوا كيف يبنون دولهم وشعوبهم بوجود القوات الامريكية باراضيهم مع قواعدها.. والكوريين الجنوبيين والخليجيين ادركوا الخيار الصحيح للنهوض بواقعهم المزري قبل عقود.. عندما تحالفوا مع امريكا لينهضون.. ولكن الصوماليين والعراقيين والافغان مستويات اقل بقدرتها على التقدير والولاء لاوطانها.

6. هل ازمة العراق من اعتبر امريكا (احتلال) وليس من اعتبرها (تحرير)..

فالحقيقة (الوطنيين هم من اعتبروا امريكا قوى كبرى .. ولم يقيسونها ضمن احتلال او تحرير) بقدر ما يمكن استثمارها بنهوض العراق.. اما (العملاء والخونة اعتبروا امريكا احتلال.. لان مقياسهم الولاء لايران وليس للعراق).. فمن حكم العراق اغلبهم من صوت على اخراج امريكا من العراق بالبرلمان من كتل واحزاب ومسميات اخرى.. علما اعداء امريكا من سرق العراق وافسد فيه وعرقل نهوضه .. ومن فجر وانتحر وزرع المليشيات والارهابيين ومن قتل العراقيين على الهوية هم اعداء امريكا.. ومن تواطئ مع دول معادية لامريكا.. (ايران وروسيا و الصين) هم اعداء امريكا بالحكم بالعراق.. فكيف نفهم ذلك؟

7. (المعارضة الشيعية المرتبطة بايران).. سايرات عمليات امريكا لاسقاط صدام.. ولكن

بعد ان تمكنت من السلطة.. اعتبرت امريكا (احتلال).. فكان لها رجل مع امريكا.. ورجل مع اعداءها.. ضمن اطار رسمته ايران للقوى الموالية لها بالعراق.. وتهدف ايران ارسال رسالة بان القرار العراقي يمر من طهران وليس بغداد، والقرار الشيعي يمر من قم ومشهد وليس من النجف ..

8. تيارات شيعية شعرت بانها لم تكسب شيء رغم انها تعتبر نفسها اكثر شعبية من المعارضة

السابقة لصدام التي هيمنت على السلطة بعد 2003… فبرز التيار الصدري الذي ركزت عليه قوى معادية لامريكا.. ليكونون حواضن للمليشيات الاولى خارج ايطار الدولة لاستهداف القوات الامريكية..

9. العرب السنة .. اعتبروا العراق (احتلال) ومن حقهم ذلك.. لانه ادى

لسقوط حكمهم وفقدانهم الامتيازات التي كانوا يتمتعون فيها.. ووجدوا انفسهم فاقدين كل شيء.. وما جنوه من مكتسبات قبل 2003.. (فركزت القوى المعادية للعراق والطامعة فيه وخاصة ايران وسوريا.. على العرب السنة.. ليكونون حواضن للجماعات المسلحة ضد القوات الامريكية والشيعة) .. اذن (9 نيسان) حد فاصل بين العبيد (الموالين لايران) والاحرار (الموالين للعراق).. وبين السني عبد للكرسي.. وبين الكردي الساعي للانفصال بدولة..

10. التيار الصدري الذي برز كطائفة منعزلة عن باقي شيعة العراق الجعفرية..

كان كالارهابيين .. يستهدف القوات الامريكية ويزرع العبوات الناسفة فينشر الفوضى ويستهدف القوات الامريكية والمدنيين.. ويقتلون العراقيين على الهوية.. و بعد ذلك يحملون امريكا مسؤولية الامن؟ تعتقل امريكا الارهابيين ثم يطالب الصدريين والارهابيين من امريكا اطلاق سراح المعتقلين ويعتبرونهم جميعا (اسرى)؟

فامريكا لم يلزمها احد لاعمار العراق.. وهي ليست ملزمة (لان اعمار الدول مسؤولية الامم)

اولا: العالم ليس فيه قطبين او ثلاثي الاقطاب.. بل قطب واحد.. بعد 2003.. عليه امريكا غير ملزمة لبناء الامم ودولها.. كما كان يحصل سابقا بزمن القطبين.. فالقطب السوفيتي السابق يبني دول وفق اديولوجيته الشيوعية كدول اوربا الشرقية وكوريا الشمالية وكوبا .. الخ.. بالمقابل القطب الامريكي يبني دول وفق توجهاته الراسمالية كدول الخليج واوربا الغربية وحلف الناتو وكندا واستراليا وماليزيا واليابان.. الخ.. وهنا دول اعتبرت نفسه عدم انحياز لا مع القطبين..فكان لها فسحة من المجال للتحرك..

ثانيا: هل امريكا كان من مصلحتها اعمار وبناء العراق واستقراره ولكن وجدت الوضع بالعراق قلق فانتقلت لجعل الاولية لمواجهة الارهاب وايران معا وليس بناء العراق… (كما ذكر احمد الجلبي بحينها بان امريكا لم تجعل بناء العراق الاولوية بل محاربة الارهاب).. عليه هل الفوضى كانت من ضرورياتها.. وهل فعلا الفوضى الخلاقة كانت السبيل لامريكا..بعد ان وجدت الوضع بالعراق فوضوي.. وكانت الدكتاتورية الصدامية تكتم كثير من السلبيات.. كما قال (ترامب.. بان صدام سيء.. ولكن صدام كان يجيد استاصال الارهابيين.. واليوم العراق جامعة هارفرد بتخريج الارهاب)..

ثالثا: هل هناك دول لن يبنى فيها شيء ولا استقرار.. كالعراق وليبيا وسوريا ولبنان واليمن وافغانستان.. لانها دول (لم تتفق القوى الكبرى على تقاسمها او رؤيها لها).. وخاصة بعد انتفاء الحاجة لخارطة سايكيس بيكو.. وما اتفق بها عند توقيعها بالقرن الماضي على انتهائها بعد 100 عام..

رابعا: هل العرق الابيض ذوي العيون الزرقاء.. تفكيرهم يختلف عن تفكير باقي الشعوب.. فهو تفكير فوقي عنصري استاصالي دموي.. يفقد اي شكل من اشكال الاخلاق الانسانية.. لذلك من مصلحته تدمير الشعوب بالعالم من خارج العرق الابيض الامريكي الاوربي الغربي.. ضمن مخطط استراتيجي امريكي (لامتصاص خيرات الشعوب) بدون الحاجة لاعمارها.. (فحكم مافيات الفساد والمليشيات الذي ياتي بدعم وصول الاسلاميين والقوميين لحكم الدول) فتقوم بتهريب النفط باسعار زهيدة.. وكذلك تضمن للشركات الغربية لاستخراج النفط والثروات.. للدول الصناعية الكبرى .. وكذلك يتم تحويل اموال مهولة من تلك الشعوب ومنها العراق للبنوك الغربية وخاصة البريطانية.. فتنزرع الاحباط والالم بشعوب تلك الشعوب من العالم الثالث.. فتستسلم لواقعها المخزي..

خامسا: هل امريكا ارادت بناء العراق ولكن دول كبرى واقليمية وجدت ذلك خطرا عليها.. (فكلنا راينا كيف امريكا ارادات تقوية اوكرانيا وتوجيهها اوربيا..) فورا اعتبرت (روسيا ذلك تهديد لامنها القومي) فقامت باجتياحها.. كذلك (وجدت ايران ومصر والخليج وتركيا وروسيا) بان بناء العراق ونهوضه وتبني استراتيجية (العراق للعراقيين، ونفط العراق للعراق).. يعني (تهديد لتلك الدول).. التي كانت تعتاش على العراق واخرى تريد ان تعتاش عليه ايضا.. بمعنى (قوة اوكرانيا تهديد لروسيا.. كقوة العراق تهديد لايران)..

سادسا: هل امريكا ارادت جعل العراق نموذجا بالاعمار اول الامر.. فيكون يحتذى لشعوب المنطقة تدفعها للتوجه لامريكا والابتعاد عن روسيا ونظام ولاية الفقيه بايران والنظام البعثي بشار الاسد بسوريا.. الخ..فكان لا بد من جعل العراق جحيم من قبل اعداء امريكا.. لجعل العراقيين يندمون حتى على تفكيرهم باسقاط النظام الصدامي.. فعليه تنرعب شعوب المنطقة من التوجه لامريكا ومعارضة انظمتها الحاكمة في سوريا وايران وتركيا والخليج وحتى روسيا..

سابعا: تحمل امريكا مسؤولية اعمار العراق .. من قبل اعداءها.. في وقت اعدائها يحكمون بالعراق نفسه.. كالمليشيات و الاحزاب الاسلامية الموالية لايران كحزب الدعوة والمجلس والتيار الصدري وحزب الفضيلة والعصائب والكتائب وبقية الولائيين…. فلماذا امريكا عليها بناء العراق.. ومن يحكم العراق من اعداءها او معارضيها او من يدعون العداء لها ليسوا ملزمين باعمار العراق وفقط يعمرون جيوبهم وارصدتهم واملاكهم من المال الحرام ..

ثامنا: لماذا اكثر الدول عداءا لامريكا بالشرق الاوسط (ايران) كما تروج ايران لنفسها.. هي اكثر الدول (جنيا للثمار بالعراق بظل وجود القوات الامريكية)؟ لماذا (عطلت جميع القطاعات الصناعية والزراعية والصحية والتعليمية والخدمية والطاقة من كهربائية وغازية .. الخ) بالمقابل نجد ايران تجني المكتسبات من صادرات بالعملة الصعبة لعشرات المليارات الدولارات من صادرات كهرباء رديئة وبضائع زراعية وصناعية ايرانية.. للعراق؟ في وقت امريكا تدعي محاصرة ايران ولكن تفتح لها مغارة علي بابا (العراق) بعشرات المليارات التي تصب لطهران.. من غير تهريب المخدرات الايرانية للعراق وتهريب النفط العراقي عبر حدود ايران.. وتشكل ايران عشرات الملشيات الموالية لها بالعراق وتمول من ميزانيات العراق .. وتدعم احزاب وتيارات تحكم بالعراق فسادا منذ 2003.

عاشرا: لماذا امريكا تسمح لعشرات القنوات الفضائية والاذاعية الايرانية التابعة (لاتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية) بالعمل بالعراق وتؤجج الكراهية ضد امريكا.. وتفتح الباب على مصراعيه لمجيء وتحرك الدوبلوماسيين الايرانيين للعراق بفتح سفارة وقنصليات بالمدن العراقية.. في وقت امريكا واوربا تطرد عشرات الدوبولوماسيين الروس من اوربا وامريكا وكندا وغيرها.. وتمنع بث الاعلام الروسي باوربا وامريكا كسبوتنيك واي ار تي الروسيتان؟

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

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