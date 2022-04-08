اتحاد الكرة يجدد التأكيد على آلية هبوط الأندية من الدوري الممتاز

جدد الاتحاد العراقي بكرة القدم، تأكيده على آلية هبوط الأندية من الدوري الممتاز.

وقال المتحدث باسم الاتحاد أحمد الموسوي في تصريح إن “اتحاد الكرة أرسل إشعاراً إلى جميع أندية الدوري الممتاز ليبلغهم بأن أربعة أندية ستهبط هذا الموسم”.

وتابع أن “اتحاد الكرة اتخذ هذا القرار وان يتراجع هن ذلك، كونه وضع خطة استراتيجية لتطوير الدوري الممتاز الذي سيكون من 16 فريقاً فقط في المستقبل”.

يذكر أن عدد كبير من الأندية رفضت هذا الترتيب كونه سيتسبب بهبوط أنديتهم. انتهى/ 25 ل

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