الإخوان المسلمون: قضية “العائدين من الكويت” تثير نقاشا مصريا حول ملاحقة قيادات الجماعة في الخارج

وحكم اليوم هو حكم أول درجة تقاضي ويجوز الطعن عليه بالنقض، وإذا قبل الطعن تحال القضية إلى دائرة أخرى غير تلك التي أصدرت الحكم الأول.

ويجدد الإنتربول المصري بالتعاون مع قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل إصدار ما يُعرَفُ بالنشرات الحمراء لملاحقة قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين الموجودين في الخارج، والذين تقول الحكومة المصرية إنهم متورطون في قضايا تحريضية وأعمال إرهابية استهدفت قوات الشرطة والمواطنين، لمحاكمتهم على جرائمهم المزعومة وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية الصادر عام 2015، وهي الاتهامات التي تنفيها الجماعة

وتثير هذه القضية تساؤلات حول أحقية الحكومة المصرية في ملاحقة بعض عناصر المعارضة السياسية خارج أراضيها في إطار ما تسميه بالحرب على الإرهاب وحماية الأمن القومي للبلاد.

مطاردة أعضاء الجماعة

يقول محمد سودان، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين والذي أحلته الحكومة المصرية، في حديثه لبي بي سي نيوز: “الحكومة المصرية دأبت بعد انقلاب 2013 على مطاردة كل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين تمكنوا من الخروج من مصر إلى العديد من الدول مثل قطر وتركيا وبعض الدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا، وتضغط على هذه الدول لإعادة أعضاء الجماعة إلى مصر أو إدراجهم ضمن المنظمات الإرهابية”.

ويوضح سودان المقيم في العاصمة البريطانية لندن أن أغلب هذه المحاولات باءت بالفشل، عدا حالات بسيطة جدا تم وضع أصحابها على قوائم الإنتربول، وفي بعض الحالات تمت إعادة هؤلاء إلى مصر بطريق الخطأ، وهي حالات محدودة جدا على حد قوله، مشيراً إلى أن قطر وحتى من قبل الحصار الذي فُرِضَ عليها من جانب بعض دول الخليج ومصر طلبت بشكل هادئ من بعض أفراد الجماعة مغادرتها بشكل طوعي، ومنهم من غادر إلى تركيا، ومنهم من غادر إلى بعض الدول الأوروبية، على حد قوله.

يقول سودان إنه بعد ما سُمي بالتقارب المصري التركي طالبت الحكومة التركية بعض الإعلاميين المعارضين الذين كانوا يبثون برامجهم من تركيا بوقف برامجهم التي كانت تعتبر منصة لمحاربة الحكومة المصرية

البودكاست نهاية

أما بالنسبة لتركيا، كما يقول سودان: “لم تطالب الحكومة التركية أبدا وحسب معرفتي وحتى الآن، بمغادرة أي من أعضاء الجماعة، بل على العكس هناك من حصل على الجنسية التركية ويحمل جواز سفر تركي، لكن الحكومة التركية وبعد ما سُمي بالتقارب المصري التركي طالبت بعض الإعلاميين المعارضين الذين كانوا يبثون برامجهم من تركيا بوقف برامجهم التي كانت تعتبر منصة لمحاربة حكومة وأفراد الانقلاب في مصر”.

ووفقا لبيانات وزارة العدل المصرية، فإن عدد المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر، خلال الفترة من 4 يوليو 2016 حتى 8 فبراير 2021 بلغ ما يقرب من 6639 شخصاً، بينهم شخصيات هاربة تنتمي لجماعة الإخوان، والتنظيمات التابعة لها مثل “طلائع حسم ولواء الثورة” ، إلى جانب كل من الجماعة الإسلامية، وتنظيم ولاية سيناء، المرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية، فضلا عن جماعة أنصار بيت المقدس التكفيرية.

ويتم إدراج الأفراد والتنظيمات والكيانات على قوائم الإرهاب بموجب أحكام قضائية نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها، وتستمر فترة الإدراج لمدة 5 سنوات، يجري مراجعتها قضائيا فيما بعد.

إجراءات قانونية

يقول أحمد بان، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية بمركز النيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، لبي بي سي نيوز إنه يحق للحكومة المصرية ملاحقة قيادات وأعضاء جماعة الإخوان أو أي أشخاص آخرين يثبت تورطهم في أعمال عنف أو قضايا تتعلق بالمساس بأمن الدولة، وذلك وفق إجراءات وشروط قانونية صحيحة تتوافق مع القانون والعرف والاتفاقيات الدولية.