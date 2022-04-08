البيشمركة تكشف خلافات إدارية بصفوف داعش في “مثلث الموت”

كشف قائد عسكري في قوات البيشمركة، يوم الجمعة، عن نشوب خلافات إدارية في صفوف تنظيم داعش في المناطق الساخنة الممتدة بين إقليم كوردستان، وأطراف ديالى وصلاح الدين وكركوك.

وقال نائب قائد المحور الثاني للبيشمركة (قره تبه – حمرين) اللواء محمد رستم، إن “خلافات ونزاعات حيال الزعامة وإدارة ما يسمى (ولايات داعش) المزعومة، نشبت بين عناصر التنظيم بعد الضربات والخناق الذي يواجهه بقايا التنظيم في محاور البيشمركة الحدودية مع ديالى وصلاح الدين وكركوك وانحسار النشاط الإرهابي واقتصاره على أفراد تتنقل وتختفي من مكان لآخر”.

وأضاف رستم، أن “البيشمركة تتقصى آثار ونشاط داعش في عموم القواطع والمسؤوليات الأمنية التابعة لها، رغم أن خطر التنظيم بات يقتصر على مفارز وأنفار معدودة”.

وأشار المسؤول العسكري، إلى “عدم تسجيل أي حالات خطف في قواطع البيشمركة حتى الآن”، منوها إلى “وقوع خلافات بين رعاة الأغنام العرب والكورد في حدود كوردستان – صلاح الدين في أطراف جبال (غره) بسبب الخطوط الفاصلة بين الطرفين ما دفع عناصر داعش لاستغلال تلك الخلافات وتسويق وجوده إعلامياً في القرى والقصبات”.

وأطلقت قوات البيشمركة وبالتنسيق مع القوات الاتحادية في 8 كانون الأول / ديسمبر الماضي، عمليات أمنية شاملة لتطهير وتفتيش البؤر والفراغات الشاغرة أمنيا من مفارز وبؤر تنظيم داعش، على خلفية التعرضات الليلية التي استهدفت ربايا ونقاط البيشمركة في القواطع والمناطق النائية.