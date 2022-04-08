الخارجية الأميركية: إقليم كوردستان شريك مهم للولايات المتحدة وسنواصل دعم البيشمركة

أكدت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران، جينيفر غافيتو، الخميس، أن إقليم كوردستان شريك مهم للولايات المتحدة، مشيرةً إلى استمرار دعم واشنطن للقوات الأمنية العراقية والبيشمركة.

وقالت غافيتو في مؤتمر صحفي، إن «حكومة إقليم كوردستان شريك مهم للولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نشعر بالامتنان لهذه الشراكة الممتدة منذ سنوات، حيث نعمل عن كثب معاً، ومن قبيل ذلك عملنا المشترك في الحملة المستمرة ضد داعش».

وأضافت أن «الولايات المتحدة تواصل دعمها للقوات الأمنية العراقية ومنها البيشمركة ليعمل الجميع من أجل تحقيق إقليم آمن، واستقرار ورفاهية كوردستان العراق».

وأشارت إلى أن بلادها «تعد إقليم كوردستان جزءاً لا يتجزأ من العراق الآمن والمستقر».

وفي أيلول الماضي، زارت غافيتو أربيل واجتمعت مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وحينها أكدت أن أمريكا تنظر باهتمام إلى العراق، وأن علاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان هي علاقات صداقة وشراكة استراتيجية طويلة المدى تشمل مجالات عديدة، وأكدت أن استقرار العراق مهم وضروري لاستقرار المنطقة.

جانب من لقاء جينيفر غافيتو مع نيجيرفان بارزاني أيلول الماضي

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