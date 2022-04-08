المحكمة الاتحادية العليا والابواب الموصدة

هادي عزيز علي

لا مجال لانعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية ما لم يتحقق نصاب الثلثين، ولا ضير في ان يبقى العراق من دون رئيس، طال الزمن ام قصر، ما دام القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا المرقم 16 / اتحادية / 2022 في 3 / 2 / 2022 نافذا . ونصاب الثلثين الوارد في نص المادة (70 / 1) من الدستور انما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية حصرا، وليس على نصاب جلسة البرلمان، بدليل ان الفقرة (2) من المادة ذاتها، والتي تعد مكملة للفقرة (1) اعلاه، اوضحت بنصها وجوب اجراء قتراع ثانٍ بين المرشحين، وبموجبها يُعد رئيسا من يحصل على اعلى الاصوات، بعد عدم الحصول على اغلبية الثلثين في الاقتراع الاول .

لقد عطل هذا التفسير احكام الفقرة (2) من المادة (70) من الدستور، حيث لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية رغم انعقاد جلستين لمجلس النواب، اي تعطيل عمل السطلة التنفيذية المتكونة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. وسيبقى الامر كذلك ما بقيت اغلبية الثلثين غير متحققة، وهذا الاجتهاد القضائي يناقض ما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية العليا ذاتها في حيثيات حكمها المرقم 23 وموحدتها 25 / اتحادية / 2022 والذي جاء نصا: (تتكون السلطة التنفيذية في جمهورية العراق من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتمارس صلاحياتها وفقا للدستور استنادا لاحكام المادة (61) من الدستور، وان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز الوحدة الوطنية ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة اراضيه وفقا لاحكام الدستور). فكيف للسلطة التنفيذية ان تمارس اختصاصاتها مع الابواب التي اوصدها القرار التفسيري.

ان القرار التفسيري للقضاء الدستوري يختلف عن القرار التفسيري للقضاء العادي ، نظرا لكون التفسير الدستوري يستخلص القاعدة القانونية من النص التشريعي لكي يبسط رقابته عليها اذ ان القاعدة الدستورية هي الهدف من التفسير، هذا اولا . اما ثانيا – فان تفسير النصوص التشريعية مختلف الخصائص قدر تعلق الامر بمطابقة القاعدة التشريعية المطعون عليها للقاعدة الدستورية ولما للمحكمة الدستورية من وظيفة رقابية . ثالثا – لم نستطع تلمس اي منهج اعتمدته المحكمة الاتحادية العليا فبي تفسير النص التشريعي، هل هو التفسير المقيد ام التفسير الانشائي ام التفسير التوجيهي، خاصة وان التفسير جاء من دون تسبيب ؟ اما رابعا – فان حجية التفسير الدستوري توجب الربط بين العلة والمعلول لكي يعتبر اساسا للحكم، اي يندمج اندماجا كاملا فيؤدي الغرض المطلوب منه.

لقد وقف القرار التفسيري عند لزوم تحقق نصاب الثلثين ولم يتصدّ للحالة الثانية وهي حالة عدم تحقق النصاب المذكور، وان عدم التصدي هذا هو ما جعل الابواب السياسية موصدة وتركنا في هذا الوضع السياسي المأزوم والمنذر بعواقب لا تحمد عقباها، وجعل من الاحكام الدستورية جزءا من المشكلة في الوقت الذي يجب ان يكون فيه القرار التفسيري جزء من الحل، وذلك بالرجوع الى الاعمال التحضيرية المفضية الى هذه النصوص، بغية الوقوف على ما انصرفت اليه ارادة المشرع الدستوري حينئذ، بغية الوصول الى متنفس يفضي الى الحل ويزيل الاحتقان السياسي الراهن.

وان مقترحنا هنا هو ان تبادر المحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب الى تفعيل الفقرة (2) من المادة (70) اعتماد الفقرة (اولا ) من المادة (59) من الدستور وان ينعقد مجلس النواب يحضورالاغلبية المطلقة لاعضائه ما دام نصاب الثلثين لم يتحقق.

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