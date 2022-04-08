النجف: 10 جرحى إثر مشادّة سببها ’فأر’ تطورت إلى استخدام السلاح

تسبب “فأر”، باندلاع نزاع عنيف في محافظة النجف، الجمعة، استخدم فيه الرصاص الحي والسكاكين، مخلفاً 10 مصابين بينهم 4 بحالة حرجة.

وذكر مصدر امني ان “أحد المواطنين قام بقتل (فأر) داخل محل تجاري بمنطقة الحي العسكري شمالي مدينة النجف، فاغضب الأمر صاحب المحل التجاري ودخل بشجار مع المواطن انتهى بمعركة عنيفة بين الطرفين أُستخدمت فيها الرصاص الحي والسكاكين”.

واضاف ان “هذا النزاع تسبب بإصابة 10 أشخاص بجروح 4 منهم بحالة خطرة، نقلوا على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم”.

واشار المصدر الى ان “الشرطة فتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة ملابساتها”.

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