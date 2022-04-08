بإشراف السيد الغانمي.. عودة 87 نازحاً من مخيمات نينوى إلى الأنبار

يتابع وزير الداخلية، وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد “عثمان الغانمي ” باهتمام كبير ملف إعادة النازحين الىمناطق سكناهم الأصلية.

حيث اشرف سيادته اليوم الخميس، على إعادة (25) أُسرة نازحة مكونة من (87) فرداً من مخيمات محافظة نينوى إلىمناطق سكناهم الأصلية بمحافظة الأنبار، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، ضمن خطة الطوارئ التيتنظمها وزارة الهجرة والمهجرين، لإعادة النازحين طوعاً وإنهاء معاناتهم وإغلاق ملف النزوح.

من جانبها، قدمت الأسر العائدة شكرها وامتنانها لوزارة الهجرة وكوادرها لتوفير السبل الملائمة لعودتهم والتواصلالدائم معهم.

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