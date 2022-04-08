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خبر وفاة كاظم الساهر يتصدر وسائل التواصل الإجتماعي

تصدر خبر وفاة قيصر الغناء العربي كاظم الساهر صفحات متعددة عبر السوشيال ميديا ولتكون ردود الفعل مختلفة بين الجمهور فمنهم من صدق الخبر ومنهم من طلب بتوضح الامر.

من جهتها، نفت المصادر الفنية العراقية الخبر، وقالت أن الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي غير حقيقية وان الفنان العراقي بصحة جيدة وانه ليس مريضا أيضا، لكنه يعيش حالة من الحزن الكبير بعد وفاة شقيقه الاسبوع الماضي وقد سبق واعلن الخبر بنفسه على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.
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من جهتها، نفت المصادر الفنية العراقية الخبر، وقالت أن الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي غير حقيقية وان الفنان العراقي بصحة جيدة وانه ليس مريضا أيضا، لكنه يعيش حالة من الحزن الكبير بعد وفاة شقيقه الأسصبوع الماضي وقد سبق واعلن الخبر بنفسه على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

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