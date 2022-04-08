خلال ساعات.. توقعات بانحسار موجة الغبار عن مدن كوردستان وانتقالها إلى كرميان

توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، انحسار موجة الاتربة والغبار التي تجتاح أغلب مناطق الإقليم خلال الساعات المقبلة، فيما توقعت السليمانية موجة عواصف ترابية جديدة في مناطق كرميان خلال اليومين المقبلين.

وقالت المديرية في بيان إن “موجة الغبار التي اجتاحت أغلب مناطق اقليم كوردستان، مساء الأربعاء، ولازال تأثيرها مستمراً، لكن بشكل أخف، قد تنتهي خلال الساعات المقبلة”.

وأضاف البيان، أن “مديات الرؤية الافقية في الساعة الثالثة عصراً من اليوم الجمعة كانت كالآتي، ( اربيل: 2 كلم، بيرمام: 5 كلم، السليمانية: 4 كلم، جمجمال: 3 كلم، دهوك: 3 كلم، زاخو: 2 كلم

كركوك: 2 كلم، خورماتو: 800 متر، خانقين: 10 كلم)”.

من جهتها؛ توقعت دائرة الأنواء الجوية في السليمانية، تأثر الإقليم بموجة من العواصف الترابية.

وقالت دائرة الأنواء الجوية والزلازل في محافظة السليمانية دارا حسن، في بيان ، إن “هذه العواصف الترابية قادمة من مناطق من وسط وجنوب العراق، موضحاً، أن “تأثير هذه العواصف قد يستمر إلى اليومين القادمين”.

وأضاف البيان أن “تأثير هذه العواصف سيكون واضحا في مناطق كرميان وتحديدا قضائي كفري وكلار”.