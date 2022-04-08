ريهانا تدخل نادي أصحاب المليارات

انضمت النجمة العالمية ​ريهانا​ إلى قائمة “فوربس” السنوية لأصحاب المليارات للمرة الأولى على الإطلاق، وهو إنجاز مهني كبير.

وتم اعلان النجمة ومؤسسة ​Fenty Beauty​ كمليارديرة في آب / أغسطس 2020، ولا تزال تحتفظ بهذه المكانة، حيث تبلغ ثروتها الصافية 1.7 مليار دولار ، وفقًا لمجلة فوربس ، وهي تحتل المرتبة 1729 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم.

ونسبت المجلة نجاحها في المقام الأول إلى علامتها Fenty Beauty.

وكتبت فوربس: “حققت شركة مستحضرات التجميل ، التي تمتلكها بالاشتراك مع شركة التجزئة الفرنسية ​LVMH​ ، أكثر من 550 مليون دولار من العائدات في عام 2020”. .

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