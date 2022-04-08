ريهانا تدخل نادي أصحاب المليارات

انضمت النجمة العالمية ريهانا إلى قائمة “فوربس” السنوية لأصحاب المليارات للمرة الأولى على الإطلاق، وهو إنجاز مهني كبير.
وتم اعلان النجمة ومؤسسة Fenty Beauty كمليارديرة في آب / أغسطس 2020، ولا تزال تحتفظ بهذه المكانة، حيث تبلغ ثروتها الصافية 1.7 مليار دولار ، وفقًا لمجلة فوربس ، وهي تحتل المرتبة 1729 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم.
ونسبت المجلة نجاحها في المقام الأول إلى علامتها Fenty Beauty.
وكتبت فوربس: “حققت شركة مستحضرات التجميل ، التي تمتلكها بالاشتراك مع شركة التجزئة الفرنسية LVMH ، أكثر من 550 مليون دولار من العائدات في عام 2020”. .تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط