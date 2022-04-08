صدور مذكرتي قبض بحق مقدم برنامج “مع ملا طلال” والفنان اياد الطائي وفق مادة قانونية تتضمن عقوبة سجن 7 سنوات

7/4/2022

اصدر القضاء العراقي اليوم الخميس مذكرتي قبض وتحري بحق مقدم البرامج احمد الملا طلال والاخرى بحق الفنان اياد الطائي على خلفية بث محتوى كشف فيه عن فساد في المنظومة العسكرية، واعتبرته وزارة الدفاع اساءة للقيادات العسكرية.

المذكرتان صدرتا وفق المادة (٢٢٦)، التي تصل عقوبتها إلى السجن ٧ سنوات، بحق الاعلامي احمد ملا طلال والفنان إياد الطائي.

وياتي صدور المذكرتين بعد الاجراء الذي اتخذته هيئة الاعلام والاتصالات بايقاف البرنامج “مع الملا طلال ” الذي يعرض من على شاشة قناة Utv تضمن حوار تمثيلي مع الفنان اياد الطائي، يشير فيه لشبهات الفساد الاداري والمالي في السلك العسكري، واعتبرته الجهات العسكرية تحريضا على العنف، واساءة بحق الافراد العسكريين.

وتذكر جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بإعمام مجلس القضاء الاعلى الصادر في اب من العام 2020، الذي نص على التعامل بدقة في الشكاوى التي ترفع ضد الصحفيين، وعدم الاستعجال في اصدار مذكرات القبض بحق الصحفيين، واتباع التسلسل القانوني.

وتعرب الجمعية عن كامل تضامنها مع الزميل احمد ملا طلال، وتعد ما يتعرض له بعد ايقاف برنامجه واصدار المذكرة بحقه، اجراء تعسفي يتنافى مع روح وجوهر ومبادئ الدستور والنظام الديمقراطي.

كما تطالب الجمعية رئيس الوزراء الى الخروج من صمته ازاء الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين، لمجرد كشفهم الحقائق الى الراي العام، والايفاء بوعوده لحماية حرية الصحافة والفضاء الاعلامي التي اطلقها في الايام الاولى لتنصيبه.

وتناشد الجمعية المنظمات الاممية والدولية المعنية بحرية العمل الصحفي وحقوق الانسان الى تأشير مخالفات الحكومة العراقية بحق الصحفيين، والضغط على الحكومة لدفعها للالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي الزمت نفسها بها، ومنها حماية حرية التعبير والصحافة.

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