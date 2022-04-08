عبدالله: استهداف أربيل يمس أمن العراق

أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبدالله، اليوم الخميس، أن استهداف أربيل يمس أمن العراق.

وقال عبد الله في بيان إنه “يدين وبشدة الإعتداء الإرهابي بصواريخ كاتيوشا مساء أمس الذي إستهدف مناطق متفرقة من قضاء خبات في محافظة أربيل قرب مصطفى نفط لشركة كار”، مطالباً “الأجهزة الأمنية بملاحقة الإرهابيين ودك أوكارهم أينما كانوا، وضرورة إتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية والعسكرية للحد من تكرار العمليات الإرهابية”.

وأضاف أن “الإعتداء الإرهابي يوم أمس على قضاء خبات قرب مصفى نفط وسبقه القصف الصاروخي لبيت رجل أعمال في مجال الطاقة”، مؤكدا “بطلان الإدعاءات والإتهامات من قبل بعض الجهات المغرضة التي تتدعي بوجود نشاطات لعناصر أجنبية على أرض أربيل”.

وأوضح أن “هذه الإعتداءات المتكررة هي لضرب البنى التحتية للطاقة في عموم البلاد، وبناء الطاقة في العراق يسبب الضرر لبعض الجهات الداخلية والخارجية”.

ودعا عبدالله، “الذين ليس لديهم الجرأة على إدانة الإعتداءات الإرهابية المتكررة لمحافظة أربيل، عدم شرعنة تلك العمليات الإرهابية بحجج واهية”، مشيراً إلى أن “أمن أقليم كردستان مرتبط بأمن العراق، وأن أي خرق أو إعتداء إرهابي على أربيل أو أي محافظة عراقية أخرى هو تجاوز على السيادة الوطنية ويمس أمن البلاد بشكل عام”.

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