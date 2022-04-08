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قاعدة عين الأسد تتعرض لـ”هجوم مزدوج” غربي العراق

قاعدة عين الأسد غربي العراق - أرشيفية

أكد مصدر أمني عراقي، إسقاط طائرتين مسيرتين تجولا قرب قاعدة “عين الأسد” في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المصدر إن “الدفاعات الجوية العراقية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان قرب قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار”.

ولفت إلى أن “القطعات الأمنية في القاعدة تجري عمليات تمشيط للمنطقة المحيطة بالموقع تحسبا لأي تطور لاحق”.

وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن القاعدة التي تستضيف قوات أمريكية تعرضت لهجوم مزدوج بالصواريخ وطائرتين مسيرتين.

وعادة ما تنجح الدفاعات الجوية العراقية في التصدي للطائرات المسيرة المجهولة التي تحاول الاقتراب من قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية.

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