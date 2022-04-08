قصي خولي بالفيديو عن محمد رمضان: يستحق لقب «نمبر وان»

قال الفنان السوري قصي خولي، أن النجم المصري محمد رمضان تمكن من أن يصنع حالة غير مسبوقة، ولم يصل إليها أحد من قبل، واصفًا أياه بأنه النجم العربي الذي يستطيع أن يحمل اسمنا كعرب في الخارج. وأضاف قصي خولي في معرض حديثه عن محمد رمضان” أنه بما قدمه حتى الآن يستحق بالفعل لقب «نمبر وان»، ولا يمكننا نكران نجاحه واجتهاده”. ومن جانبه، نشر محمد رمضان المقطع الذي يتحدث فيه الفنان قصي خولي عنه، موجهًا إليه الشكر عقب إشادته به، وتأكيداته بأن نجاح رمضان لا يمكن إنكاره.

محمد رمضان نشر عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» مقطع الفيديو الذي يتحدث فيه قصي، وعلق عليه قائلًا: «النجم السوري الكبير قصي خولي كلامك عني أمس في تليفزيون دبي شهادة اعتز بها تمنياتي لك بدوام النجاح في عملك وحياتك». هذا ويُشارك النجم محمد رمضان في موسم رمضان 2022 الحالي بمسلسل «المشوار» وتشاركه في البطولة الفنانة دينا الشربيني، ويُعرض العمل عبر قناة DMC الفضائية المصرية، في تمام الساعة 8.10 مساءً، فيما يتم إعادة عرضه بتمام الساعة 1.45 صباحًا، وفي تمام الثانية ظهر اليوم التالي. مسلسل المشوار من بطولة الفنان محمد رمضان، دينا الشربيني، محمد جمعة، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، صبري فواز، كارولين خليل، وهو من تأليف محمد فريد، وإنتاج ميديا هب، وإخراج محمد ياسين.