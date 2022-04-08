Posted on by

مصدر: داعش يحضر “لغزوة” رمضانية تستهدف مناطق في وسط وشرقي بغداد

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، بأن تنظيم داعش ينوي شن ما تسمى بـ”الغزوة” على مناطق في وسط وشرقي العاصمة بغداد خلال شهر رمضان الجاري.

وأبلغ المصدر  بأنه توفرت معلومات عن نية داعش تنفيذ عمليات ارهابية ما تسمى بالـ(غزوة) تستهدف مناطق الباب الشرقي ومقترباتها و منطقة بغداد الجديدة والكرادة ضمن جانب الرصافة والمناطق التي تشهد اكتظاظا وزخما بالمواطنين بواسطة انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة، او من خلال قيادة احدهم عجلة مفخخة خلال الايام القادمة”.

وبيّن المصدر أن منفذي الهجوم سيحاولون القدوم من محافظة صلاح الدين إلى بغداد.

 

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close