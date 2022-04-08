مصرع 4 أشخاص شمالي العراق إثر عاصفة رملية

لقي 4 أشخاص مصرعهم في مدينة طوزخورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، إثر عاصفة رملية.

وقال مستشفى طوزخورماتو في بيان الجمعة، إنه استقبل عشرات الحالات التي تشتكي من ضيق التنفس بسبب العاصفة الرملية.

وأضاف أن 4 أشخاص فقدوا حياتهم ممن تم نقلهم إلى المستشفى.

وأشار إلى وجود قلق بسبب احتمال زيادة عدد المصابين مع استمرار العاصفة، لافتا إلى تعزيز التدابير في المستشفى.

وفي مدينة أربيل، وصل عدد مرضى ضيق التنفس في المشافي إلى 222 مع استمرار العاصفة منذ أمس الخميس.