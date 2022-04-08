هل ينهي نقل السلطة لمجلس رئاسي الحرب في اليمن؟

رمضان وهدان

نقل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سلطاته إلى مجلس رئاسي جديد، في تغيير سياسي كبير، حيث اكتسبت الجهود المبذولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات زخمًا بهدنة هشة استمرت شهرين.

وقال هادي في بيان متلفز في ساعة مبكرة من صباح الخميس، في اليوم الأخير من محادثات السلام التي عقدت في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، التي تقود تحالفًا عسكريًا يدعم اليمن المعترف به دوليًا. الحكومة ضد المتمردين الحوثيين.

وأضاف هادي أن المجلس سيكلف بالتفاوض مع المتمردين الحوثيين «من أجل وقف دائم لإطلاق النار».

كما أقال نائب الرئيس علي محسن الأحمر، وهو شخصية عسكرية قوية، وفوض سلطات الأحمر إلى المجلس الرئاسي. الأحمر مكروه من الحوثيين بسبب الحملات العسكرية السابقة في معقلهم الشمالي ومن الجنوبيين لدوره الرائد في الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب في البلاد عام 1994.

بعد الإعلان، قالت المملكة العربية السعودية إنها تجهز 3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد اليمني الذي دمرته الحرب – ملياري دولار قادمة من الرياض ومليار دولار أخرى من الإمارات العربية المتحدة، التي تعد أيضًا جزءًا من التحالف. كما دعت المملكة إلى عقد مؤتمر دولي بشأن اليمن، بحسب وسائل إعلام رسمية. وقال ويليام لورانس، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بواشنطن العاصمة، لقناة الجزيرة، “حقيقة أننا نطوي صفحة الماضي وأن كل هذه المجموعات تتحد، والمساعدات والاستثمارات السعودية… فهذا يعني أن الحظ يبتسم قليلا لليمن”. وتابع: «دعونا نأمل أن يؤتوا ثمارهم».

ويرأس المجلس الرئاسي الجديد رشاد العليمي، مستشار هادي ووزير الداخلية السابق في حكومة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

ويتمتع العليمي بعلاقات وثيقة مع المملكة العربية السعودية والجماعات السياسية الأخرى داخل اليمن، بما في ذلك حزب الإصلاح القوي – فرع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن.

ويضم المجلس سبعة أعضاء آخرين، جميعهم لهم نفوذ سياسي وعسكري على الأرض في اليمن. ويشمل ذلك عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي – وهي مجموعة شاملة من القوات المدججة بالسلاح المدعومة من الإمارات منذ عام 2015.

كما تم تعيين الشيخ سلطان العراضة، الحاكم القوي لمحافظة مأرب الغنية بالطاقة، عضوًا في المجلس. وكذلك كان طارق صالح، زعيم الميليشيا وابن شقيق الرئيس الراحل الذي تربطه علاقات وثيقة بالإمارات.

أزمة إنسانية

يخوض اليمن حربًا منذ أواخر عام 2014 عندما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء وهادي، التي انتخبت لفترة انتقالية استمرت عامين في عام 2012 بعد فرار احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة، جنوبًا.

لقد خلق الصراع المستمر منذ فترة طويلة ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

البلاد في الأسبوع الأول من هدنة لمدة شهرين بوساطة الأمم المتحدة. هذا هو أول انقطاع في الأعمال العدائية على مستوى البلاد منذ عام 2016.

لكن الحوثيين لا يشاركون في المحادثات التي عقدت في الرياض.

وقال محمد العتاب من قناة الجزيرة، من صنعاء، إن الحوثيين «لا [يعترفون] بأي تحرك من قبل الحكومة المعترف بها دوليًا، فهم يقولون إن هذه الخطوة» لا أساس لها من الصحة. «»

وأضاف أن الكثيرين في البلاد يأملون في أن يؤدي الإعلان إلى «فصل جديد في تاريخ اليمن».

وقالت إليزابيث كيندال، المحللة في جامعة أكسفورد، لقناة الجزيرة إن «التغيير والتقارب مع الحوثيين لن يحدث أبدًا تحت قيادة الرئيس هادي».

وقالت كيندال: «لقد ظل عالقًا لمدة 10 سنوات في المجموع وهو ليس رئيسًا شعبيًا»، مضيفًا أن القيادة التي أظهرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ربما سلطت الضوء على عيوب هادي، مما زاد الضغط عليه للتنازل عن السلطة.

وكتب بيتر سالزبوري المحلل في مجموعة الأزمات الدولية على تويتر أن الإعلان كان «صفقة كبيرة».

وأضاف “التحول الأكثر أهمية في الأعمال الداخلية للكتلة المناهضة للحوثيين منذ بدء الحرب. كيف سيعمل هذا في الواقع عمليا سيكون… معقدا على أقل تقدير “.

وانتقل هادي، وهو جنرال سابق في الجيش من جنوب اليمن، إلى الشمال وسط اضطرابات سياسية في الداخل عام 1986. ترقى في الرتب ليصبح نائب الرئيس في عهد صالح، الذي وحد شمال وجنوب اليمن في عام 1990.

وتولى هادي قيادة الدولة المنهارة بعد احتجاجات الربيع العربي في 2011 التي أسقطت صالح، الذي قُتل لاحقًا في عام 2017 أثناء محاولته تبديل الولاءات.

كان هادي هو الاسم الوحيد على ورقة الاقتراع لانتخابات 2012 التي تهدف إلى توجيه اليمن من خلال الانتقال إلى الديمقراطية التي ترعاها القوى الغربية والإقليمية بقيادة المملكة العربية السعودية المجاورة.

لكنه واجه احتمالات طويلة، بما في ذلك انهيار الاقتصاد والتحديات الأمنية، فيما كان من المفترض أن يكون فترة عامين للإشراف على الانتقال.

فشل هادي في بناء قاعدة قوية خاصة به خلال العقود التي قضاها في الزي العسكري. بعد توليه السلطة، أطلق «مؤتمر الحوار الوطني» (NDC) لوضع دستور جديد، لكن الأمور سرعان ما انهارت.

قوض جيش صالح وحلفاؤه الحكوميون الانتقال حيث أقام مقاتلو القاعدة دولة مصغرة وضربوا صنعاء بتفجيرات أكثر دموية.

واستولى الحوثيون على صنعاء بمساعدة وحدات الجيش الموالية لصالح، مما أجبر هادي على تقاسم السلطة. عندما اقترح مؤتمر الحوار الوطني دستورًا فيدراليًا، رفضه كل من الحوثيين والانفصاليين الجنوبيين لتقويض نفوذهم المكتشف حديثًا.

وأشار هادي إلى أن رئيسه السابق صالح لم يبذل أي محاولة لمساعدته في مواجهة مجموعة متنوعة من السياسيين والمقاتلين المتنازعين.

وقال هادي بعد سقوط صنعاء أمام الحوثيين في 2014 «هناك مؤامرة مخطط لها وتحالفات بين أصحاب المصلحة السابقين الذين يتطلعون للانتقام».

واعتقل الحوثيون هادي في أوائل عام 2015، لكنه فر وهرب إلى ميناء عدن الجنوبي.

وفي مارس 2015، دخل التحالف بقيادة السعودية الحرب ضد الحوثيين وأخذ هادي إلى الرياض.

تسببت الحرب التي تلت ذلك بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية في مقتل عشرات الآلاف ودفع اليمن إلى حافة المجاعة.

وواجهت حكومة هادي نفس الاتهامات بالفساد وسوء الإدارة مثل سلفه الاستبدادي، من الحوثيين والحلفاء المنضويين في ظل التحالف.

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