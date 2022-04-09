أسعار الذهب في مصر ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 بـ 995 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

أسعار الذهب اليوم عيار 21

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم لعيار 21 ليسجل 995 جنيها للجرام، لتعود مجددا سيناريوهات صعود سعر العيار الرئيسي للذهب في مصر الي مستويات 1000 جنيها في الجرام دون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

شهدت أسعار الذهب عيار 18 تسجيل مستويات 852 جنيها للجرام في تداولات اليوم السبت، وقد ترتفع بشكل طفيف الساعات القادمة، وذلك بسب عوامل العرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 وهو عيار السبائك 1136 جنيها للجرام، وهو العيار المكون للسبائك ولا يكون هناك مشغولات ذهب من هذا العيار.