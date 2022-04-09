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أسعار الذهب في مصر ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 بـ 995 جنيها للجرام

أسعار الذهب في مصر ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 بـ 995 جنيها للجرام

أسعار الذهب في مصر ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 بـ 995 جنيها للجرام

السبت، 09 أبريل 2022 

اسعار الذهب اليوم
كتب – إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت، ارتفاعا بحوالي 5 جنيهات، وذلك على خلفية صعود الذهب عند تسوية الجمعة بنسبة 0.55% إلى 1948.4 دولاراً للأونصة، ليسجل بذلك ارتفاعاً بـ 0.4% خلال الأسبوع، وهو سعر الإغلاق الأسبوعي والذي يجرى على أساسه تسعير الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم عيار 21
ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم لعيار 21 ليسجل 995 جنيها للجرام، لتعود مجددا سيناريوهات صعود سعر العيار الرئيسي للذهب في مصر الي مستويات 1000 جنيها في الجرام دون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب اليوم عيار 18
شهدت أسعار الذهب عيار 18 تسجيل مستويات 852 جنيها للجرام في تداولات اليوم السبت، وقد ترتفع بشكل طفيف الساعات القادمة، وذلك بسب عوامل العرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 وهو عيار السبائك 1136 جنيها للجرام، وهو العيار المكون للسبائك ولا يكون هناك مشغولات ذهب من هذا العيار.

أسباب ارتفاع الذهب
الذهب في مصر يتأثر الذهب بشدة بارتفاع سعر الذهب في البورصات العالمية، ويتأثر سعر الذهب في البوصة بعدة عوامل لعل أبرزها أسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة الأمريكية مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

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