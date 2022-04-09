أمريكا ترفض شطب “فيلق القدس” الإيراني عن اللائحة السوداء

شددت الولايات المتحدة الأمريكية، على إبقاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، على لائحة “المنظمات الإرهابية” السوداء.

رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال “مارك ميلي” قال: “برأيي الشخصي، أعتقد أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ولا أؤيد شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية”.

بدورها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكي “جالينا بورتر” أن “الرئيس يتشارك الرأي مع رئيس الأركان بشأن أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إرهابي”.

وأدرجت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الحرس، ولاسيما فيلق القدس، على هذه القائمة السوداء عام 2019 بعد زهاء عام من قراره الانسحاب الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015.

يذكر أن إدارة بايدن تسعى إلى إحياء الاتفاق، وتتعثّر المفاوضات مع إيران خصوصا بسبب هذه المسألة. وتطالب السلطات الإيرانية بشطب الحرس عن اللائحة السوداء، ما يثار غضب جزء من الطبقة السياسية الأمريكية خصوصا المعارضة اليمينية.

وأبدى بايدن الذي خلف ترامب في منصب الرئيس، رغبته في العودة إلى الاتفاق، بشرط عودة طهران للامتثال لكامل التزاماتها التي تراجعت عنها في أعقاب انسحاب واشنطن.

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