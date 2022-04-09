“أوسكار” تمنع ويل سميث من حضور فعالياتها 10 سنوات

سميث علق بأنه يقبل قرار الأكاديمية ويحترمه

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الجمعة، منع ممثل هوليوود ويل سميث من حضور فعاليات توزيع جوائز أوسكار للسنوات العشر المقبلة، جراء صفعه الممثل الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز هذا العام.

وجاء قرار منع سميث من حضور حفلات توزيع جوائز أوسكار، بعد اجتماع مجلس حكام الأكاديمية لمناقشة ردها على تصرف ممثل هوليوود.

كما حظرت الأكاديمية التي تمنح جوائز أوسكار، سميث من حضور أي فعاليات لها خلال السنوات العشر المقبلة.

وأرجع ديفيد روبن، رئيس الأكاديمية في رسالة مفتوحة إلى أعضائها، وداون هدسون، رئيسها التنفيذي، القرار إلى “تصرف سميث المؤذي وغير المقبول”، على خلفية صفعه روك، مقدم حفل توزيع جوائز أوسكار، في 27 مارس/ آذار الفائت.

وأقر روبن وهدسون بأن الأكاديمية “لم تعالج الموقف بشكل مناسب” أثناء الحفل نفسه عندما تقدم سميث لاحقًا لقبول جائزة أوسكار لأفضل ممثل.

واعتذر قادة الأكاديمية عن تخبطهم في الرد، وقالوا إنهم “قصروا” في طريقة ردهم وكانوا “غير مستعدين لأمر لم يسبق له مثيل”.

من جانبه، قال سميث تعليقا على قرار الأكاديمية، في تصريح لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، “أقبل القرار وأحترمه”.

ونهاية مارس الماضي، تقدم سميث، باعتذاره إلى روك، على خلفية الصفعة التي وجهها إليه، كما أعلن استقالته من الأكاديمية.

واعتدى سميث على روك أثناء تقديم الأخير للحفل بسبب نكتة قالها حول ظهور زوجة الممثل الأمريكي حليقة الرأس، ما أثار غضب سميث الذي غادر مقعده ليصفعه على وجهه، ثم عاد، وبدأ بتوجيه عبارات نابية بحق المقدم، ومطالبا إياه بعدم ذكر اسم زوجته.

وتعاني جايدا سميث من “الثعلبة”، وهو مرض يحدث عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم بصيلات الشعر، ما يتسبب في تساقط الشعر.

وعقب الحادثة، فاز سميث بجائزة أوسكار كأفضل ممثل عن فيلم “King Richard” الذي جسد فيه شخصية والد لاعبتي التنس الأمريكيتين، سيرينا وفينوس ويليامز.

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