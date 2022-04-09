الانبار.. العثور على عجلات سرقها داعش أثناء هجومه على محطة وقود بالرطبة

افاد قائممقام قضاء الرطبة غربي الانبار، عماد الدليمي، يوم السبت، بإطلاق عملية لمطاردة عناصر داعش بعد هجومهم على محطة للوقود في المدينة يوم امس.

وقال الدليمي، إن “منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم، تم إطلاق عملية أمنية لمطارة عناصر داعش بعد هجومهم على محطة للوقود”.

وأضاف أن “القوة تمكنت خلال العملية من العثور على المركبات الثلاث التي سرقها عناصر داعش، لكن وجدت محروقة باستثناء واحدة معطلة، وتجري الآن عملية التأكد من عدم تفخيخها”.

واشار إلى أن “مصير المختطف ما زال مجهولاً، والقوات الامنية تواصل عملية البحث عنه، ومطاردة داعش بالمناطق المحيطة بالقضاء”.

وقد ابلغ مصدر امني يوم أمس بقيام عناصر من تنظيم داعش بشن هجوم على محطة وقود تعود لأحد المواطنين، ومن ثم حرقها وخطف أحد المواطنين منها.