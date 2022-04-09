السابع من نيسان: «فلول البعث» تحتضر .. وتحذيرات من نشاط خفي

مرّ قرابة 19 عامًا على تحرير العراق من قبل قوات التحالف الدولي ، او مايسميه البعض بـ(الغزو) الامريكي، وإسقاط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين، وحزبه الحاكم «البعث»، إلا أن سياسيين عراقيين ما زالوا يحذرون من تأثير خفي لأفكار الحزب في الحياة العامة العراقية، بفعل «فلول» الحزب المبعثرين في دول الجوار والمحيط.

وتأسس الحزب بدمج «حركة البعث العربي» بقيادة ميشيل عفلق وصلاح البيطار، و«البعث العربي» بقيادة زكي الأرسوزي، بتاريخ 7 أبريل/نيسان 1947 تحت مسمى «حزب البعث العربي».

ويعود تاريخ وجود حزب البعث في العراق إلى عام 1951، إذ أسسه فؤاد الركابي، وكان جزءا من حزب البعث الأصلي، لكنه غيّر ولاءه إلى حزب البعث العراقي بعد انقسام الحزب الأصلي عام 1966 بين العراق وسوريا.

مخاوف

ومنذ عام 2003، ورغم اعتقال الآلاف من قيادات حزب البعث، ومحاكمة وإعدام غيرهم وهروب أعداد كبيرة منهم خارج البلاد، فإن نشاط هذا الحزب ما زال يثير المخاوف داخل البلاد، سواءً من عودته بشكل واضح، أو تأثير أفكاره وميوله على مجريات الحياة السياسية؛ خاصة وأن الكثير من الشخصيات السياسية الحالية لا تناهض الحزب بشكل كافٍ، أو قد تتماهى مع وضعه.

النائب عن تحالف (الفتح) غريب عسكر، يرى أن «حزب البعث ما زال نشطا في العراق لغاية الآن»، ويذهب أبعد من ذلك، ويؤكد أن «له دور في الحراك السياسي، ومباحثات تشكيل الحكومة».

وفي تصريحه لـ (باسنيوز)، يقول عسكر: «إن حزب البعث ودول الجوار دخلو بقوة على خط تشكيل الحكومة» وفق قوله.

وبحسب النائب عسكر، فإن «الأدلة على ذلك كثيرة ومتوافرة لمن يستطيع تمييز الوضع السياسي، بل إن بعضا من النواب والكتل السياسية ترغب بإعادة حزب البعث إلى ميدان العمل السياسي، بل وهناك بعض النشاطات والبرامج بهدف التغلغل مجدداً في مفاصل الدولة والبرلمان».

وبعد سقوط نظام صدام، شكلت القوانين والإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة ضد الحزب في العراق، ضربة قاصمة شتت شمل أعضائه، ودفعت بهم إلى الهجرة، ومحاولة تجميع الصفوف مرة ثانية، غير أن خبراء ومختصين يؤكدون استحالة عودة الحزب إلى حكم البلاد مجدداً، وهذا يعود إلى تركيبته، وطبيعة تأليفه.

ولجأ الحزب إلى العمل السري مجدداً، وحَجب أسماء قادته واجتماعاته، واعتمد أسلوب التنظيمات الارهابية والمجموعات المسلحة المتوارية عن الأنظار، وتتبع أسلوباً تقليدياً في الإعلان عن توجهاته، فعلى سبيل المثال ، لم يعلن الحزب بشكل واضح عن هيكليته القيادية بعد وفاة عزت إبراهيم الدوري في أكتوبر / تشرين الأول عام 2020، ودبت الخلافات في صفوف أعضائه، وصولاً إلى اختيار صبّار المشهداني أميناً عاماً للحزب، لكن لم يتم التوافق عليه.

تبرير التقصير الحكومي

ويرى مراقبون للشأن العراقي، أنه على الرغم من التحذيرات المتوالية من الأحزاب الحاكمة بشأن قدرة وسلطة البعث، فإن تلك التقديرات لا تنطلق من مقاربات واقعية وأسس واضحة، لكن اعتماد هذا الخيار، جاء كثيراً في إطار تبرير التقصير الحكومي في مختلف القطاعات، وإدامة السردية القائمة على رمي الكرة في حضن الآخر، وهذا ما يحصل كثيراً، خاصة في الخروقات الأمنية ، إذ تُشحن الأجواء العامة في خطاب يحمّل هذا الحزب «المهترئ» أكثر مما يتحمل، وصولاً إلى التحذير من قدرته على التحكم في مفاصل الدولة.

ضمن هذا الإطار، يتساءل المحلل السياسي باسل الكاظمي قائلاً: «إذا كانت جذور ونشاط حزب البعث يمتد على مدار عقود، فكيف يمكن انتهاء ذلك بين ليلة وضحايا؟».

ويضيف الكاظمي في تصريح أن «المسألة الأكبر، هي وجود أطراف من العملية السياسية تؤمن بالفعل بمبادئ هذا الحزب، وتعتقد به، وتروج له قدر الإمكان».

ويدلل الكاظمي على رأيه، بأن «العراق ما زال لغاية الآن يحتكم إلى المدونة القانونية التي تأسست آنذاك، وكثير من التشريعات ممهورة بختم مجلس قيادة الثورة المنحل»، مشيراً إلى أن «الأمر بلغ مستويات عليا من التغول داخل المؤسسة التشريعية، حيث فاز بعض الأعضاء خلال الانتخابات الأخيرة وهم لديهم صلات بحزب البعث، وحصلوا على مقاعد» من دون ان يذكر اسامي.

ويحذر المحلل السياسي من بقاء حالة الانسداد الحاصل ، في مسار تشكيل الحكومة، ويشير إلى أن «هذا الفشل والاخفاق يخدم إعادة نشاط الحزب بنسبة معينة من جديد».

ولا يزال كثير من السياسيين يلقون باللوم على حزب البعث فيما جرى ، ولعل أبرز اتهام هو الوقوف وراء نشوء تنظيم داعش ، وسيطرته على مساحات شاسعة من العراق في 10 يونيو/ حزيران 2014، وهذا يأتي لجهة استفادة حزب البعث وتقاربه الميداني مع تنظيم داعش، ووحدة هدفهم المتمثل في إسقاط حكومة بغداد ، وهو تفسير وإن كان فيه وجاهة، إلا أنه قد يعطي هذا الحزب أكثر من قوته الحقيقية.

وإذا كانت المدة الزمنية التي انقضت على إسقاطه من حكم البلاد، طويلة، وخسارة قواعده الشعبية ومراكز تنظيمه، فإن عودة هذا الحزب تكاد تكون أشبه بـ «المهمة المستحيلة»، في ظل تشرذم أعضائه.

فيما يؤكد آخرون، أن هذا الحزب (البعث) سيبقى جزءاً من تاريخ العراق، متعلقاً بالذاكرة وبما تكشف عنه الوثائق السرية للاستخبارات الأجنبية أو المقربين منه لا أكثر.

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