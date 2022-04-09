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السليمانية: اعتقال خمسة أشخاص بتهمة «السحر والشعوذة»

أعلنت شرطة السليمانية، اليوم الجمعة، اعتقال 5 أشخاص بتهمة ممارسة «السحر والشعوذة» والنصب والاحتيال.

وقالت الشرطة في بيان، إن مفارز مركز شرطة رزكاري، «ألقت القبض على 5 متهمين بالسحر والشعوذة وقراءة الطالع والنصب والاحتيال على المواطنين، في عدة أحياء من مدينة السليمانية».

وجاءت العملية بعد إجراء المراقبة وجمع المعلومات الكافية عن المتهمين، وبعد صدور أمر قضائي بالقبض عليهم.

كما ضبطت الشرطة العديد من الأدوات المستخدمة في «السحر» بحوزة المتهمين.

والمتهمون الذين تم توقيفهم هم كل من (ب. ع. غ) من مواليد 1966  – (پ. ر. أ) مواليد 1973  – (ن. س. أ) – (ح. ح. ع) مواليد 1947 – (غ. ب. ع) مواليد 1956، مشيرة أن التحقيقات لا تزال مستمرة معهم.

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