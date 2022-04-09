السوداني يدعو إلى ضغط شعبي يدفع الحكومة لإنجاز ميناء الفاو

البرلمان يطالب بإعفاء كمركي وضريبي على المواد الغذائية والخضار

بغداد – قصي منذر

طالب مجلس النواب ، الحكومة باعفاء كمركي وضريبي على المواد الغذائية والخضار لمدة شهرين ،فيما تشهد محافظة البصرة اليوم السبت ،احتجاجات تطالب بفتح استيراد المواد التي لا تنتج محليا وتسهيل ترويج المعاملات الكمركية اسوة باقليم كردستان الذي قرر تمديد الغاء الرسوم على البضائع المستوردة . واطلعت على وثيقة صادرة عن نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي ، جاء فيها (نطالب باعفاء البضائع الشحيحة من المواد الغذائية والخضار والفواكه من التعرفة الكمركية والضرائب لمدة شهرين، وعدم المطالبة بإجازة الاستيراد لحين دخول البضائع)، وتابع ان (بعض الدوائر الحكومية ذات العلاقة تمارس تأخير في انجاز المعاملات والروتين المُعطل الذي يشوبه شُبهة الابتزاز والرشا). في وقت ،دعا النائب محمد شياع السوادني الى ضغط شعبي ،يدفع الحكومة نحو توقيع اتفاقية شراكة ستراتيجية مع الصين وانجاز ميناء الفاو . واكد السوداني في بيان تلقته (الزمان) امس ان (توقيع اتفاقية شراكة ستراتيجية اقتصادية مع الصين وتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير بمواصفاته الاصلية سيمثل حلا واقعيا لانقاذ العراق من وضعه الماساوي الحالي وينعش الاقتصاد ويوفر آلاف فرص العمل)، مطالبا خلال تضييفه في ندوة بجامعة بغداد تحت شعار طريق الحرير، خطوات واثقة من اجل عراق مزدهر ،بأن (تكون هناك ارادة سياسية وطنية واضحة المعالم لحسم هذا الموضوع الحيوي بدلاً من تسويفه وتميعه بمسوغات غير واقعية وغير مقبولة).

وتنطلق اليوم السبت في البصرة، تظاهرة حاشدة ،للمطالبة فتح استيراد المواد الغذائية التي لا تنتج محليا بوفرة جيدة. وقالت اللجنة التنسيقية للتظاهرات ان (ابرز مطالب احتجاجات اليوم ، هي الاكتفاء بفحص جهاز السونار فقط و فتح استيراد المواد الغذائيه دون تحديدها بموعد وتخريج البضائع المنجزه بكل الاوقات ، وكذلك تسهيل ترويج المعاملات الكمركيه واعفاءها من الرسوم الضريبية اسوة بالاقليم).

واتخذت دوائر الرقابة في صلاح الدين وواسط ،اجراءات للحد من ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية. وفي الاقليم، قررت الحكومة إرسال لجنة عليا إلى بغداد للتباحث بشأن تعزيز التنسيق في مجال النفط والطاقة. وقال بيان ان (الحكومة ناقشت برئاسة مسرور البارزاني وحضور نائبه قوباد الطالباني ،موقف الاقليم من المستجدات والتطورات التي يشهدها العراق والمنطقة والعالم، ولاسيما فرص تعزيز قطاع الطاقة إلى جانب الحديث عن مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين حكومة كردستان ودولة الإمارات ،لبناء المهارات والقدرات المؤسسية والحكومية والاستفادة من التجربة الإماراتية الناجحة في مجال الحوكمة الإلكترونية ورقمنة الخدمات)، واضاف ان (الحكومة قررت ،إرسال لجنة عليا إلى بغداد الأسبوع المقبل ،للتباحث مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بشأن تعزيز التنسيق والتعاون في مجال النفط والطاقة على أساس الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار السلطات الدستورية للإقليم)، وتابع ان (مجلس وزراء الاقليم ،وافق على مقترح الوزارات والجهات المعنية الأخرى بشأن إلغاء الرسوم الجمركية لمدة شهرين على المواد والمستلزمات الغذائية).

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