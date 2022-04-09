العبادي يعزي بذكرى رحيل السيد عبد العزيز الحكيم: امتاز بسياساته الوطنية التضامنية

عزى رئيس تحالف النصر، حيدر العبادي، اليوم السبت، بذكرى رحيل السيد عبد العزيز الحكيم، مشيرا الى انه امتاز بسياساته الوطنية التضامنية.

وذكر العبادي في بيان إنه ” أتقدم إليكم وإلى أسرة آل الحكيم الكبيرة، بأصدق آيات المواساة في ذكرى رحيل فقيد العراق الكبير سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم (طيب الله ثراه)”.

واضاف “لقد فقدنا برحيل السيد عبد العزيز الحكيم عَلماً من أعلام الجهاد، ورمزاً وطنياً، وصرحاً من صروح القيم الرفيعة”.

وتابع العبادي “لقد كرس المغفور له حياته للخلاص من نير الإستبداد، والعمل لعراق حر وأبيّ، وامتاز بخطه العقلاني ورؤيته الحكيمة وسياساته الوطنية التضامنية”.

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