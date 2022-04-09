القوات الأمريكية تدخل كميات كبيرة من القمح والنفط السوري المسروق الى العراق

أفادت وكالة “سانا” السورية بأن قوات تابعة للجيش الأمريكي أخرجت عشرات الآليات ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق من اليعربية في الحسكة باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد.

ونقلت “سانا” عن مصادر محلية من ريف اليعربية في الحسكة شرق سوريا، أن “قوات أمريكية أخرجت صباح اليوم الجمعة، رتلا مؤلفا من 60 آلية بينها عدد من الشاحنات وعشرات من صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق ترافقها مدرعات عسكرية باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي”.

إلى ذلك قالت وسائل الإعلام السورية الرسمية إن القوات الأمريكية أخرجت رتلا من 65 شاحنة وصهريجا محملة بكميات من القمح والنفط المسروقة للأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي أقصى الريف الشرقي للحسكة. انتهى/25س

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