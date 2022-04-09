Posted on by

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري في الدوري قبل مباراة اليوم

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري في الدوري قبل مباراة اليوم

الأهلى يتوفةق على المصررى تاريخيا قبل لقاء اليوم

مواجهة قوية وصعبة ، تقام  السبت ، بين الأهلي ومضيفه المصري ، في إطار الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وتُقام المباراة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة 9:30.

دائما ما تحفل مواجهات الأهلي والمصري، بالكثير من الإثارة والندية والأهداف، ونرصد في هذا التقرير تاريخ مواجهات الفريقين .

التقى فريقا الأهلي والمصري البورسعيدي في 121 مباراة ببطولة الدوري الممتاز قبل مباراة اليوم.

حقق الأهلي الفوز في  68 مباراة، بينما فاز المصري في 19 مباراة، وتعادلا في 34 مواجهة.

ونجح لاعبو الأهلي في هز شباك فريق المصري وإحراز 174 هدفا، بينما أحرز لاعبو المصري بشباك الأحمر91 هدفا.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close