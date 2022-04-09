تاريخ مواجهات الأهلي والمصري في الدوري قبل مباراة اليوم

الأهلى يتوفةق على المصررى تاريخيا قبل لقاء اليوم

مواجهة قوية وصعبة ، تقام السبت ، بين الأهلي ومضيفه المصري ، في إطار الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وتُقام المباراة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة 9:30.

دائما ما تحفل مواجهات الأهلي والمصري، بالكثير من الإثارة والندية والأهداف، ونرصد في هذا التقرير تاريخ مواجهات الفريقين .

التقى فريقا الأهلي والمصري البورسعيدي في 121 مباراة ببطولة الدوري الممتاز قبل مباراة اليوم.

حقق الأهلي الفوز في 68 مباراة، بينما فاز المصري في 19 مباراة، وتعادلا في 34 مواجهة.

ونجح لاعبو الأهلي في هز شباك فريق المصري وإحراز 174 هدفا، بينما أحرز لاعبو المصري بشباك الأحمر91 هدفا.