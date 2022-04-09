ريبر أحمد يتعهد بالعمل من أجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية تلبي تطلعات المواطنين

تعهد ريبر أحمد، مرشح التحالف الثلاثي (التيار الصدري، الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة) لمنصب رئاسة الجمهورية، الأربعاء، بالعمل على تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية.

وقال أحمد عبر تويتر: «تشرفت اليوم بنيل ثقة تحالف (إنقاذ الوطن) بتسميتي مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، متعهداً بالعمل من أجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية تلبي تطلعات المواطنين. ومن الله التوفيق».

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، قد تبادلا الأربعاء، التهاني بإعلان الكتلة الأكبر.

وقال مكتب الزعيم الكوردي في بيان إن الرئيس بارزاني أجرى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع سماحة السيد مقتدى الصدر، تبادلا خلاله التهاني بإعلان الكتر الأكبر (تحالف إنقاذ الوطن)، وتبادلا الآراء حول إعلان مرشحي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.

كما قال مكتب الصدر في بيان إن الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس بارزاني تبادلا فيه التهاني حول إعلان الكتلة الأكثر عدداً (تحالف إنقاذ الوطن) وإعلان مرشّحي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح البيان، أن الصدر تحدّث هاتفياً مع كل من محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وخميس الخنجر رئيس تحالف ‹السيادة› مباركاً لهما هذا «الإنجاز الوطني».

وفي وقت سابق اليوم، وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إعلان التحالف الثلاثي الكتلة الأكبر ومرشحيه لرئاسة الجمهورية والوزراء بأنه «إنجاز فريد ومهم».

و الأربعاء، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وائتلاف ‹السيادة›، تشكيل تحالف ‹إنقاذ الوطن› النيابي، فيما قدموا ريبر أحمد مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية وجعفر الصدر لرئاسة الوزراء.

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