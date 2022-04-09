علاوي يتماثل للشفاء بعد إستئصال المرارة في الأردن

عمان – رند الهاشمي

اجرى رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي عملية جراحية لاستئصال المرارة في احدى مستشفيات العاصمة الاردنية عمان .وذكر بيان لمكتبه امس ان (عملية استئصال المرارة لرئيس ائتلاف الوطنية ،تكللت بالنجاح ،وحالته الصحية مستقرة)، وتابع ان (علاوي يود ان يتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجميع المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية برهم صالح وجميع الفعاليات الرسمية والشعبية سواء الذين حضروا او اتصلوا للاطمئنان على صحته)، معربا عن (تقديره للملاكات الصحية في مستشفى ابن سينا ببغداد وفي مقدمتهم مديرها ياسر التميمي)، مشددا على (ضرورة تقديم الحكومة الدعم الكامل للملاكات الطبية والاهتمام بالقطاع الصحي بشكل عام وتوفير احدث الاجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم افضل الخدمات لابناء الشعب). وكان صالح قد اطمأن ،على صحة علاوي بعد اجرائه عملية جراحية. وقال بيان ان (صالح، أجرى اتصالاً هاتفياً مع علاوي للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح).

الى ذلك افادت وزارة الصحة، بوصول مليون جرعة من اللقاح الثلاثي.وذكر بيان امس ان (الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية ومن خلال مديرها العام علي حسن البلداوي تسلمت مليون جرعة من اللقاح الثلاثي)، واضاف انه (جرى تفريغ الشحنات في المخازن لتوزيعها بين المؤسسات الصحية بعد نجاحها بالتحليل). وسجلت الوزارة امس ، 289 اصابة بفايروس كورونا مقابل شفاء 601 حالة وبواقع حالة وفاة واحدة في كركوك. واوضح الموقف الوبائي اليومي، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (عدد الفحوصات المختبرية التي اجرتها الوزارة لعينات مشتبه اصابتها بالفايروس بلغت اكثر من ستة الاف ، حيث تم رصد اصابة 289 بكورونا في عموم المحافظات)، مؤكدا ان (الشفاء بلغ 601 حالة وبواقع حالة وفاة واحدة في كركوك)، واشار الى ان (اكثر من 16 الف شخص تلقى جرعات اللقاح المضاد في مراكز الوزارة المنتشرة ببغداد والمحافظات).

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