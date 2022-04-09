هونغ كونغ تدرس جرعة رابعة من لقاح {كورونا} لمن بلغوا 60 عاماً

موظف يسير داخل مستشفى مؤقت انشأته السلطات الصينية لاحتواء فيروس كورونا في شنغهاي أمس(أ.ف.ب)

أوصت لجان علمية في هونغ كونغ بإعطاء جرعة رابعة من لقاحي «بيونتك» أو «سينوفاك»، المضادين لفيروس «كورونا» المستجد، للأشخاص الذين بلغوا سن 60 عاماً فأكثر، بحسب بيان حكومي.

وقال البيان إنه يمكن إعطاء الجرعة الإضافية لأصحاب هذه الفئة العمرية بعد مرور ثلاثة أشهر، على الأقل، على آخر جرعة تلقوها من لقاحات «كورونا»، وذلك من أجل حماية أفضل ضد الفيروس. ويطبق المبدأ نفسه على المتعافين من «كورونا» في الفئة العمرية من 60 عاماً فأكثر.

وأعاد الخبراء أيضاً بحث الفاصل الزمني بين الجرعتين الأولى والثانية بالنسبة لتلقي لقاح «بيونتك» (21 يوماً)، للأطفال والمراهقين الذين يعانون من نقص المناعة، ولم يبدوا اعتراضاً على تلقي المتعافين جرعتهم التالية من لقاحات «كورونا»، لأسباب شخصية، بعد فترة أقصر لا تقل عن 28 يوماً بعد الشفاء.

ويقول الخبراء إنه يمكن تطعيم المتعافين الذين لم يتلقوا أي لقاح قبل ذلك بعد شهر واحد من التعافي.

أتى ذلك في وقت أعلنت فيه اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس، أن البر الرئيسي سجل 1323 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا»، الأربعاء، مقابل 1413 في اليوم السابق. وقالت اللجنة إن 1284 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، مقابل 1383 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 21784 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 19199 الثلاثاء. وبذلك يكون البر الرئيسي قد سجل حتى الآن 160116 إصابة مؤكدة. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.

بدورها، ذكرت حكومة مدينة شنغهاي، أمس، أنها رصدت 19660 إصابة جديدة بـ«كوفيد – 19» دون أعراض، و322 إصابة مصحوبة بأعراض يوم الأربعاء. وذلك بعدما سجلت 16766 إصابة دون أعراض و311 إصابة مصحوبة بأعراض في اليوم السابق.

وتخضع شنغهاي، المركز المالي الصيني، لإغلاق عام، في محاولة لاحتواء أكبر تفشّ لـ«كوفيد – 19» بالمدينة على الإطلاق.

بكين – شنغهاي: «الشرق الأوسط»