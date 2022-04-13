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إدارة گرميان تعلن 2022 عام جفاف

أعلنت إدارة إدارة گرميان في إقليم كوردستان يوم الأربعاء ان جفافا اجتاح المنطقة هذه السنة بسبب قلة تساقط الأمطار، داعية إلى تخصيص مبلغ مالي من ميزانية الطوارئ لمواجهة هذا الجفاف.

وقال المشرف على إدارة گرميان جلال نوري في مؤتمر صحفي عقده اليوم  إنه خلال هذه السنة كانت معدلات هطول الأمطار قليلة لذا فإن المنطقة تواجه جفافا، مبينا أن اللجان المختصة ستتوجه إلى القرى لكي تجري تقييما للأضرار الناجمة عن هذا الجفاف.

واضاف شيخ نوري ان أكثر من نصف محاصيل الحنطة والشعير ضمن الحدود الإدارية تواجه خطر الهلاك لعدم تساقط الأمطار بالشكل اللازم.

وبين أن مئات الدونمات مهددة بالخطر بسبب قلة الأمطار إضافة إلى هجرة العديد من مربي الحيوانات من الريف إلى المدينة.

واكد المشرف على إدارة گرميان جلال شيخ نوري أن الإدارة شكلت لجنة لمواجهة الجفاف والجنة وضعت خطة محكمة لمواجهة مخلط الجفاف المتوقع، مطالبا حكومة الإقليم بتخصيص مبالغ كافية لمواجهة هذه الكارثة.

وكانت إدارة گرميان أعلنت في العام الماضي في التاريخ نفسه تعرض المنطقة للجفاف.

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