اتحاد الكرة يختار مدربا أجنبيا لقيادة اسود الرافدين

وقالَ عضو الاتحاد الناطق الرسمي باسمه، أحمد الموسوي: إن “ملاكاً تدريبياً أجنبياً سيقود المُنتخبَ الوطني في السنواتِ الأربع المُقبلة، وإن الهدف الأساسي منه سيكون التأهُل إلى نهائياتِ كأس العالم 2026، إضافةً للدخول في المنافساتِ القاريّة والخليجية “.

وأضافَ ان “قرار الاتحاد جاءَ بعد الاستماعِ الى آراءِ ووجهات نظر اللجان الفنية والمستشارين والخبراء، وقد قرّرَ التعاقدَ مع ملاكٍ تدريبي أجنبي كفءٍ لتحقيق حلم الجماهير الكرويّة، مع التأكيد على التأني في حالة الاختيار”.

وأوضحَ الموسوي ان “الملاك التدريبي الأجنبي ستكون له فرصةٌ جيدةٌ من حيث الوقتِ للإشراف على المنتخب عبر المُشاركاتِ الخارجية المقبلة التي ستزيد من خبرة اللاعبين”.

وتابع: ان “اختيار الملاك التدريبي يعتمدُ أيضاً على ما سيتم توفيره من أموالٍ وتأمين جميع سُبل نجاح مهمةِ المنتخب ومراحل إعداده”.

وبيّنَ الموسوي إن “اختيار الملاك التدريبي سيعتمد على ثلاثةِ محاور وهي إداريّة وفنيّة وماليّة، وإن ميزانية الاتحاد المُخصصة من قبل الحكومة تصل إلى (3) مليارات دينار سنوياً، وبالتالي فإن الاتحادَ مُلزمٌ، وبكلِ الطرق، أن يوفر كلَ ما من شأنه أن يُسهل مهمة المنتخب في الفترةِ المقبلة”.