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اقليم كوردستان يحظر انواعاً من البسكويت المستورد بعد “شائعات” بكتريا سامة

اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، حظر بسكويت “كندر” البلجيكي المنشأ بعد توارد أنباء حول احتوائها على مواد سامة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم، إنه حرصا على المصلحة العامة والأمن الغذائي وسلامة المواطنين، وبعد انتشار شائعات تلوث بعض منتجات بسكويت “كندر” من نوع (Kinder Surprise MAX) الذي يحمل التسلسل (L004L03)، و(L005L03-AD) المنتج في دولة بلجيكا الذي تنتهي صلاحيته في 1 – 10 – 2022 ببكتريا “السلامونيا”، وبالاشارة الى اللجنة المشكلة من وزارة الصحة رقم (2309) بتاريخ العاشر من شهر نيسان/أبريل الجاري، واستناذا إلى كتاب الحكومة الاتحادية رقم 678 بالتاريخ ذاته قررنا الآتية:

أولاً: التحقيق في مصدر المنتج في إقليم كوردستان، وتحديد الشركة المتسوردة والموزعة، وتحديد المنافذ الحدودية أو المطارات التي يتم عبرها الاستيراد.

ثانيا: سحب منتجات “كندر” التي تحمل رقم التسلسل أعلاه المنتج من بلجيكا.

ثالثا: حظر استيراد المنتجات التي تحمل نفس رقم التسلسل المومأ إليه إلى داخل اقليم كوردستان عبر المنافذ الحدودية والمطارات لحين حسم المسألة في الدولة المعنية.

رابعا: أخذ عينات من هذه المواد بشكل عشوائي وفحصها للتأكد من ملاءمة وسلامة المنتجات المذكورة أعلاه للاستهلاك من قبل المواطنين.

خامسا: يجب اتخاذ ردود فعل عاجلة من خلال الفرق الصحية التابعة لمديرية الوقاية الصحية لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه.

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