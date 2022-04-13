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العراق الأول عالمياً في احتياطي الكبريت

العراق الأول عالمياً في احتياطي الكبريت

  بغداد: نصار الحاج
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، أمس الثلاثاء، أن العراق الأول عالمياً في احتياطي الكبريت، مشيرة إلى أن احتياطي الكبريت الرسوبي في حقول المشراق يبلغ أكثر من 400 مليون طن.
وذكر المركز الإعلامي للوزارة لـ”واع”، أن “الشركة العامة لكبريت المشراق التابعة لوزارة الصناعة والمعادن تعد الوحيدة المتخصصة باستخراج وتنقية الكبريت، وذلك من خلال الحقول الواقعة في محافظة نينوى”، مبينا أن “احتياطي الكبريت الرسوبي في حقول المشراق الأول على مستوى العالم ويبلغ أكثر من 400 مليون طن”.
وأوضح، أن “صناعة الكبريت بدأت منذ العام 1971، وكان للكبريت المنتج في الشركة العامة لكبريت المشراق دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ما يتم تصديره إلى الدول المجاورة، فضلا عن دعم صناعة الأسمدة المحلية”، مشيرا إلى أنه “بعد العام 2003 توقف إنتاج الكبريت في الشركة نتيجة الأحداث في تلك الفترة، منها القصف والأعمال التخريبية التي طالت مرافق الشركة وأدت إلى إيقاف العمل فيها بشكل كامل”.
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