الماليَّة النيابيَّة للفلاحين: مستحقاتكم مضمونة

السماوة: أحمد الفرطوسي

طمأنت اللجنة الماليَّة النيابية، أمس الاثنين، الفلاحين المسوقين للمحاصيل بشأن مستحقاتهم، مشيرةً إلى أنَّ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يضمن هذه الأموال ويوفر مفردات التموينية لـ12 شهراً. وقال رئيس اللجنة حسن الكعبي في كلمة خلال اجتماع اللجنة بشأن مسودة القانون: إنَّ “أهمية قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تأتي من الظرف الدولي الذي يمر به العالم من أزمة اقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة أنَّ المورد الرسمي لمحصول الحنطة وبعض المحاصيل الغذائية الأخرى من روسيا وأوكرانيا تصل إلى نسبة 50 %”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط