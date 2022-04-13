الموارد المائية تبحث عن حلول لسد نقص دجلة والفرات

ذكر وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، أمس الثلاثاء، أن العراق يرحب بجميع المبادرات والخبرات لسد النقص في نهري دجلة والفرات.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (المدى)، أن “الوزير مهدي رشيد الحمداني ترأس الاجتماعات الثنائية مع معهد (دلفت) العالي للمياه IHE-Delft بمشاركة القائم بالأعمال العراقي في هولندا علي هلال ورئيس معهد (دلفت) العالي للمياه ايدي مورس”.

وأضاف أنه “نوقش خلال الاجتماعات أهم ما حققته مذكرات التفاهم المشتركة بين الجانبين وبحث البرامج المستقبلية”، مبيناً أن “الاجتماعات تضمنت تقديم ملخص عن الفعاليات المشتركة التي تم تنفيذها ضمن إطار مذكرة التفاهم الثنائية منها المحاسبة المائية ودراسة المياه الجوفية والمحافظة عليها من الاستنزاف وتعزيز القدرات في مجال القانون الدولي للمياه والدبلوماسية الزرقاء والإدارة المتكاملة للموارد المائية”.

وأكد الوزير في كلمة ألقاها خلال الاجتماع على “اهمية التعاون مع معهد (دلفت) العالي للمياه كونه يعد احد المؤسسات الرائدة عالميا في مجال ادارة الموارد المائية”، مشيراً الى أن “الكوادر العراقية اكتسبت الخبرات من خلال البرامج البحثية والتدريبية التي يقدمها والتي انسجمت مع مساعي الوزارة لبناء القدرات المؤسسية لكوادرها من خلال تلك البرامج”.

وأوضح الوزير بحسب البيان أن “العراق يرحب بكافة سبل التعاون الممكنة لتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لموارده المائية في ظل التحديات المعاصرة ونقص الايرادات المائية من دول أعالي حوضي دجلة والفرات”.

ومن جانبه أبدى الجانب الهولندي الاهتمام بدعم العراق لتطوير قطاعيه الاروائي والزراعي وكذلك النهج البحثي وايضا مناقشة برامج تنفيذ مشتركة بين البلدين تهدف الى تعزيز الامن والسلام من خلال الإدارة الحكيمة للمياه”، مؤكداً “خلال الاجتماعات على الدور الايجابي والهام الذي تقوم به السفارة العراقية في المملكة الهولندية لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بسبل التعاون الثنائي المشترك”.

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