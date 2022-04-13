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النائب محمود القيسي يدعو الى إعادة الانتخابات البرلمانية

صوت العراق / دعا النائب عن تحالف عزم السيد محمود حسين القيسي، إلى إعادة الانتخابات البرلمانية من أجل إنهاء حالة الاحتقان السياسي ، التي وصلت الى مراحل حرجة في تاريخ العراق والعملية السياسية .

وأكد القيسي في تغريدة له ضمن حسابه الرسمي بموقع تويتر، : إننا “نتعامل جديا مع أطروحة إعادة الانتخابات.. فالاحتقان السياسي قد وصل الى مراحل حرجة“.

وأضاف: “ينبغي معها العودة الى الجمهور لحسم الأوزان السياسية للمرشحين، بعد إدراك المواطن ولأول مرة أن صوته الانتخابي هو من يحسم فوز المرشح بالبرلمان“.

واعتبر النائب القيسي أن “المقعد النيابي الذي لا يخدم ناخبيه لا قيمة له أبداً“.

وكان عدد من نواب البرلمان وجهات سياسية في الإطار قد دعت ايضا الى اعادة الانتخابات من أجل انهاء حالة الانسداد السياسي ، بعد تجاوز كل المدد الدستورية التي كفلها الدستور، وبعد تعنت الجهات السياسية وعدم وجود أية بوادر لحل المأزق السياسي والخروج من عنق الزجاجة.

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