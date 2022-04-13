بحوث السوق: ارتفاع صرف الدولار سهل التلاعب بالأسعار

بغداد: عمر عبد اللطيف

عدّ مركز بحوث السوق وحماية المستهلك التلاعب بقوت المواطن “جريمة منظمة”، مطالبا بفتح منافذ توفر بضائع مدعومة. وقال مدير المركز الدكتور يحيى كمال البياتي : إن تغيير أسعار صرف الدولار أدى إلى تغيير أسعار البضائع بأجمعها وليس فقط المواد الغذائية، مشيرا إلى أن السوق شهدت استقرارا عندما بلغ سعر الصرف 120 ألف دينار لكل 100 دولار. وأضاف البياتي، أن ارتفاع سعر الصرف منح أحقية لبعض ضعاف النفوس بالتلاعب في الأسواق، مبيناً أن الدولار ارتفع بنسبة 18 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار البضائع في الأسواق بنسبة تجاوزت الـ 25 بالمئة. وعد البياتي التلاعب بقوت المواطن من قبل بعض التجار “جريمة منظمة”، منوها بأن هذا الارتفاع نجمت عنه مشكلات كبيرة، بعد أن كان راتب الموظف هو المتحكم في السوق وانخفاضه.

وشدد البياتي على ضرورة متابعة الأسواق بصورة دورية من قبل الجهات المختصة في وزارات الداخلية والأمن الوطني وجهاز التقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، مطالباً الجهات المحلية بفتح منافذ حكومية توفر بضائع مدعومة للموظفين والكسبة.

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